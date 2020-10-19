Патриарх Кирилл отлучил Сергия от церкви

Патриарх московский и всея Руси Кирилл утвердил решение епархиального суда, который ранее отлучил от церкви теперь уже бывшего схимонаха Сергия. Он, напомним, прежде был также лишён игуменского сана. «Решением суда были установлены факты лжи и клеветы, допущенные в выступлениях схиигумена Сергия (Романова). Суд также квалифицировал как нарушение канонических норм прекращение поминовения схиигуменом Сергием (Романовым) Святейшего Патриарха Московского и всея Руси и правящего архиерея за богослужением», – сказано в пресс-релизе.

Напомним, Сергий был духовником Среднеуральского женского монастыря, а до того настоятелем мужского монастыря на Ганиной Яме. Весной этого года он активизировался в интернете, записывая видеопроповеди – в них он призывал отказываться от вакцинации, отрицал коронавирус, рассказывал о заговоре тайного мирового правительства и критиковал действующие власти России. Заявления Сергия легли в основу административных дел, в частности, о распространении заведомо ложной информации, которая несёт угрозу обществу. Также на происходящее в Среднеуральском женском монастыре обратили внимание в СКР после сообщений об истязании находящихся там детей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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