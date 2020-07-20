Светский суд признал схимонаха Сергия виновным в возбуждении ненависти и вражды

Городской суд Верхней Пышмы признал гражданина Николая Романова, более известного как «отец Сергий», виновным по статье 20.3.1 КоАП РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о тех проповедях отца Сергия, где можно было увидеть признаки возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства. Судьей на процессе был Сергей Анпилогов. Сам Сергий в суде не появился.

Сегодня Романова судили за проповеди, «носящие признаки возбуждения вражды, ненависти, розни, унижения человеческого достоинства к группе лиц по национальному признаку». Адвокат схимонаха Светлана Герасимова заявила: проведенная экспертиза текста доказала, что это была «проповедь священника, а не что-либо другое». По ее словам, иудей в данном контексте – человек, исповедующий иудаизм, а «жид – это тот, кто восстает против Христа». По мнению защиты, схиигумен Сергий исполнял свой служебный долг и ни к чему противозаконному не призывал. Заседание затянулось надолго и закончилось лишь ближе к 21:00 по местному времени. Судья признал Николая Романова виновным и присудил ему штраф в размере 18 тысяч рублей.

Напомним, 3 июля схиигумен был осужден епархиальным судом. В епархии рассказали, что суд признал схиигумена Сергея виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов и ряда священных канонов и принял решение извергнуть его из священного сана. Согласно положению о церковном суде РПЦ митрополит Кирилл должен обратиться с соответствующим ходатайством к Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу.

Верхняя Пышма, Александр Саливанчук, Евгения Вирачева, Антон Отман

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