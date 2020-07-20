В Верхней Пышме идет суд по делу схимонаха Сергия

Сегодня, 20 июля, в городском суде Верхней Пышмы начали рассмотрение административного дела в отношении схимонаха Сергия, лишенного сана епархиальной инстанцией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сей раз речь идет о статье 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Судья – Сергей Анпилогов. Сам схимонах Сергий в суде отсутствует. Напомним, ранее бывшего заштатного клирика Екатеринбургской епархии, в миру известного как Николай Романов, уже признали виновным в распространении фейк-ньюс и назначили ему штраф 90 тысяч рублей.

Сейчас Романова судят за проповеди, «носящие признаки возбуждения вражды, ненависти, розни, унижения человеческого достоинства к группе лиц по национальному признаку». Адвокат схимонаха заявила: проведенная экспертиза текста доказала, что это была «проповедь священника, а не что-либо другое». По ее словам, иудей в данном контексте – человек, исповедующий иудаизм, а «жид – это тот, кто восстает против Христа». По мнению защиты, схиигумен Сергий исполнял свой служебный долг и ни к чему противозаконному не призывал. К 18:00 заседание еще не закончилось.

Напомним, 3 июля схиигумен был осужден епархиальным судом. В епархии рассказали, что суд признал схиигумена Сергея виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов и ряда священных канонов и принял решение извергнуть его из священного сана. Согласно положению о церковном суде РПЦ митрополит Кирилл должен обратиться с соответствующим ходатайством к Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу.

Верхняя Пышма, Евгения Вирачева, Александр Саливанчук

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