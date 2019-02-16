Екатеринбуржцы выстроили армию снежных фигур, чтобы защитить сквер у театра драмы (ФОТО)

В Екатеринбурге продолжается противостояние между противниками и сторонниками строительства храма святой Екатерины. Сегодня защитники сквера у театра драмы выстроили несколько десятков снеговиков, которые должны встать на пути завтрашнего шествия православных, агитирующих за строительство религиозного объекта.
Впрочем, создатели снеговиков не верят в действенность акции. Как признался «Новому Дню» один из участников, сам он понимает, что по воле властей храм все же будет построен, и пришел лепить снеговиков просто из удовольствия.
Противостояние продолжается уже несколько лет. Сначала храм предлагалось построить на площади Труда на месте фонтана, затем была идея построить объект на акватории городского пруда, и вот власти определились с участком в сквере напротив театра драмы, землю под которым на этой неделе гордума перевела в статус земель для размещения религиозных объектов. Напомним, для легализации строительства городской избирком согласился провести референдум до конца лета этого года.
Екатеринбург, РИА «Новый День», служба информации
Екатеринбург. Другие новости 16.02.19
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