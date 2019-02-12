Участок на Октябрьской площади стал религиозным: депутаты и чиновники заявили, что храм хотят большинство горожан (ФОТО, ВИДЕО)

Гордума Екатеринбурга утвердила поправки в муниципальные Правила землепользования и градостроительства, позволяющие начать строительство храма святой Екатерины на Октябрьской площади. Земельный участок, где сейчас находится сквер, получил статус территории религиозного пользования. Против этого решения выступила фракция КПРФ – 4 человека и единственный представитель партии «Яблоко» в думе Константин Киселев. Еще трое народных избранников воздержались. Остальные депутаты проголосовали за судьбоносные для города изменения.

Депутаты о храме-на-драме

Как передает корреспондент РИА «Новый День», перед началом заседания коммунист Роман Ступников попросил вынести вопрос о категории земельного участка около театра драмы за рамки общего пакета поправок, чтобы обсудить его отдельно. Но спикер Игорь Володин заявил, что дума не вправе разделять подготовленный проект решения. Тогда депутаты от КПРФ предложили исключить вопрос из повестки, но большинство присутствующих отказались это делать.

Алексей Бирюлин

В докладе замглавы Екатеринбурга по капстроительству Алексея Бирюлина о градостроительных поправках ни разу не прозвучала информация о храме святой Екатерины. Хотя дальнейшее обсуждение в думе было посвящено именно этому проекту.

Коммунист Андрей Пирожков возмутился, что в раздаточных материалах не оказалось результатов общественных обсуждений по участку сквера возле театра драмы. Бирюлин заверил, что мэрия предоставила все документы по вопросу, после чего единоросс Владимир Крицкий встал с места и лично вручил недостающий протокол.

Роман Ступников

Роман Ступников поинтересовался, считали ли городские чиновники соотношение количества парков и храмов в Екатеринбурге. Бирюлин ответил отрицательно, но подчеркнул, что число парков и зеленых зон в городе не сократилось в связи с новыми правилами градостроительства.

«Яблочник» Константин Киселев попросил объяснить, с чем связано поспешное принятие поправок и смена терзоны Октябрьской площади. По словам Бирюлина, решение было принято советом губернатора, а также по результатам общественных обсуждений. «Максимальное большинство горожан не возражает против этих изменений», – заметил чиновник.

Константин Киселев

«Вы в курсе, что избирком принял решение о том, что на думу будет вынесен вопрос о проведении референдума по поводу строительства храма святой Екатерины?»– задал заключительный вопрос Киселев.

«Слышал», – коротко ответил Алексей Бирюлин.

После этого в дискуссию вмешался депутат Александр Колесников: «Мы сегодня не принимаем решение о строительстве храма. Это отдельная процедура. Пусть там будет хоть синагога, хоть храм разума или храм Ельцина. Не надо нагнетать религиозный ажиотаж. Мы принимаем пакет изменений для соответствия законодательству».

Александр Колесников

Коммунисты снова начали возражать. «Нельзя идти на поводу одного олигарха. В этом сквере отдыхает молодежь. Мы настоятельно просим всех голосовать против этого проекта», – заявил Ступников.

Его партийный соратник Андрей Пирожков заметил, что на площадке около театра драмы традиционно проводятся концерты во время массовых городских праздников. После строительства храма проведение развлекательных мероприятий на этом месте станет невозможным. Еще одна коммунистка, Римма Скоморохова, предложила вместо храма рассмотреть вариант обустройства зеленого уголка наподобие парка Зарядье в Москве. «Если богатые люди хотят оставить память о себе городу, почему бы не сделать так», – отметила она.

Римма Скоморохова

Оппонентом фракции КПРФ выступил Владимир Крицкий, который призвал коллег вспомнить историю воинствующего коммунизма и не повторять его ошибок. «Вам не надо строительство храма, а кому-то надо. Если вы считаете, что сто человек в городе могут опрокинуть мнение полутора миллионов жителей, то это не так», – заявил единоросс.

Владимир Крицкий

Последнюю попытку противостояния храму-на-драме предпринял Константин Киселев. Он заявил, что местом для религиозного сооружения могла бы послужить площадка «вечного» недостроя – гостиницы «Дели» возле цирка. Тем более что пустующее кирпичное здание собираются снести. Также он добавил, что изменение терзоны Октябрьской площади будет неуважением со стороны думы к избирателям, которые хотят провести референдум по возведению храма.

Он предложил отправить вопрос о назначении участка у театра драмы на доработку, но принять общий проект поправок. Но юристы ЕГД вновь напомнили, что разделять проект депутаты не могут. При заключительном голосовании изменения в правилах градостроительства поддержали 25 народных избранников.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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