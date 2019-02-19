Одновременно со строительством храма на Октябрьской площади реконструируют драмтеатр

В Свердловской области объявлен конкурс на разработку архитектурно-художественной концепции по реконструкции Свердловского государственного академического театра драмы.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики, конкурс стартовал сегодня, 19 февраля. Он будет проводиться в два этапа. Заявки и проектные предложения от участников принимаются до 22 апреля, с 8 по 21 мая будут подведены итоги и определен победитель. Призовой фонд конкурса – 500 тысяч рублей. Победитель может быть приглашен к дальнейшей разработке проекта.

В состав жюри вошли эксперты в области архитектуры и градостроительства, деятели культуры, представители общественной палаты и органов власти. Представленные на конкурс проекты будут оцениваться по нескольким критериям, в том числе будет учитываться соответствие целям и условиям конкурса, требованиям технического задания. В техзадании сказано, что авторы концепции обязаны учесть облик соседних зданий: правительства Свердловской области, заксобрания, отеля Hyatt, Центра Б.Н. Ельцина. Также нужно предложить проектное решение по организации крытого хозяйственного двора тетра со стороны улицы Боевых Дружин, продумать варианты архитектурно-художественного освещения здания в ночное время, предусмотреть увеличение площади служебной стоянки театра на 20% и модернизацию подъездных путей к ней.

Напомним, неподалеку от театра драмы планируется строительство храма святой Екатерины. Неделю назад гордума Екатеринбурга утвердила поправки в муниципальные правила землепользования и градостроительства, позволяющие начать строительство храма на Октябрьской площади. Земельный участок, где сейчас находится сквер, получил статус территории религиозного пользования. По некоторым данным, первый камень в основание нового храма будет заложен уже в этом году на праздник Пасхи.

Екатеринбург, служба информации

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