Еще один участок в центре Екатеринбурга переведут в зону церковной застройки

Еще один земельный участок в центре Екатеринбурга будет переведен в категорию земель под объекты религиозного назначения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в настоящее время в городской администрации ведется подготовка общественных слушаний по переводу в эту категорию участка с кадастровым номером 66:41:0401017:7 (пер. Центральный рынок, 6). Сейчас это зона общественно-деловой застройки, хотя небольшой храм там фактически уже построен – в честь чудотворного образа Божией Матери «Казанская» при Уральском институте бизнеса.

На сайте екатеринбургской епархии сообщается, что храм был заложен 14 ноября 2001 года, а освящен 15 июня 2011 года. Он построен на территории учебного заведения, имеет один престол, в нем совершаются ежедневные уставные богослужения. Имеется воскресная школа для детей и для взрослых.

Напомним, в феврале гордума Екатеринбурга утвердила поправки в муниципальные Правила землепользования и градостроительства, позволяющие начать строительство храма святой Екатерины на Октябрьской площади. Земельный участок, где сейчас находится сквер, получил статус территории религиозного пользования.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.03.19

Екатеринбуржец рассказал, как спас утопающего на городском пруду (ВИДЕО). / В Каменске-Уральском задержали пьяную автолюбительницу с двумя детьми в машине. / Предпринимателю из Екатеринбурга запретили раздавать списанные продукты. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»