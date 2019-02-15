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Пятница, 15 февраля 2019, 13:20 мск

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Референдум по храму святой Екатерины может пройти не раньше августа

Референдум по строительству храма святой Екатерины на Октябрьской площади может состояться только в конце лета – с учетом выполнения всех бюрократических процедур. При этом, как ранее сообщали депутаты гордумы, закладка первого камня религиозного сооружения планируется на праздник Пасхи, то есть 28 апреля. Впрочем, в пресс-службе Екатеринбургской Епархии отметили, что пока конкретной даты начала возведения храма нет.

Напомним, вчера горизбирком признал законным ходатайство о регистрации инициативной группы и передал вопрос о референдуме в городскую думу. Как пояснил РИА «Новый День» председатель избирательной комиссии Илья Захаров, депутаты будут обязаны рассмотреть документы до 6 марта. С большой долей вероятности это случится на следующем заседании думы 26 февраля. Если народные избранники одобрят формулировку вопросов для референдума, документы снова вернутся в комиссию, которая в течение 14 дней будет принимать решение о регистрации инициативной группы. После этого активистам предстоит собрать 55 тысяч подписей граждан – на это уйдет еще 25 дней.

Далее комиссия в течение 14 дней обязана проверить подлинность этих подписей, и уже затем, если с документами все будет в порядке, будет выносить вопрос о референдуме снова на думу, которая должна назначить дату проведения общегородского голосования. Причем эта дата может быть назначена в определенный временной промежуток: не ранее 50 дней и не позднее 80 дней от решения думы.

«При хорошем раскладе для инициативной группы референдум может быть назначен только на конец лета. В единый день голосования они не попадают», – сообщил Илья Захаров.

Добавим, что наряду с вопросом о проведении референдума по храму депутаты должны принять пакет поправок в муниципальный устав. В первую очередь, это касается срока действия свидетельства о регистрации инициативной группы. Кроме того, предлагается установить двухлетний период, в течение которого не может быть инициировано голосование по тем же вопросам, которые уже выносились на референдум. В избиркоме пояснили, что поскольку в Екатеринбурге ранее не проводилось такого типа опросов граждан, в уставе есть правовые пробелы, которые нужно устранить. Но сроки принятия поправок в главный городской документ никак не повлияют на процедуру принятия решений по референдуму, добавил Илья Захаров.

Стоит отметить, что первая попытка организации городского общественного обсуждения в Екатеринбурге закончилась провалом на грани абсурда. В апреле 2018 года горизбирком рассматривал вопрос о референдуме по поводу сноса недостроенной телебашни. При этом сам объект был разрушен за две недели до этого.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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