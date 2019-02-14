Горизбирком передает вопрос о референдуме по храму на рассмотрение гордумы

Избирательная комиссия Екатеринбурга не нашла серьёзных недочетов в повторном ходатайстве о регистрации инициативной группы по проведению референдума о строительстве храма святой Екатерины на Октябрьской площади.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», председатель избиркома Илья Захаров заявил, что группа поступила, на его взгляд, разумно, исправила ошибки и подала документы повторно. «Мы провели в понедельник заседание рабочей группы, оценили правильность оформления документов. Есть некоторые ошибки в орфографии и пунктуации, не все деепричастные обороты обособлены. Но, я думаю, было бы неправильно отказывать группе на этом основании. Мы не вникали в суть самих вопросов, предлагаемых к референдуму, так как это полномочия не наши, а городской думы, но ходатайство о регистрации инициативной группы признаем соответствующими законодательству. Если городская дума решит, что вопросы соответствуют законодательству, то для регистрации группы она должна будет собрать в течение 25 дней 55 тысяч подписей, и тогда мы ее регистрируем. Если нет, то мы отказываем», – пояснил он.

Напомним, во вторник гордума Екатеринбурга утвердила поправки в муниципальные Правила землепользования и градостроительства, позволяющие начать строительство храма святой Екатерины на Октябрьской площади. Земельный участок, где сейчас находится сквер, получил статус территории религиозного пользования. Против этого решения выступила фракция КПРФ – 4 человека и единственный представитель партии «Яблоко» в думе Константин Киселев. Еще трое народных избранников воздержались. Остальные депутаты проголосовали за судьбоносные для города изменения. Довольно типичную для депутатов позицию выразил депутат Александр Колесников: «Мы сегодня не принимаем решение о строительстве храма. Это отдельная процедура. Пусть там будет хоть синагога, хоть храм разума или храм Ельцина. Не надо нагнетать религиозный ажиотаж. Мы принимаем пакет изменений для соответствия законодательству».

Как заявил Илья Захаров, решение избиркома по поводу инициативной группы будет направлено в гордуму уже завтра.

Как гордума обсуждала строительство храма

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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