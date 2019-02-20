Референдум по храму уже не нужен: Высокинский закрепил религиозный статус земли на Октябрьской площади

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил проект планировки земельного участка в районе Октябрьской площади, где предполагается строительство храма святой Екатерины к 300-летию города. Ранее городская дума уже изменила статус этой площадки с «территории общего пользования» на «территорию под строительство религиозных сооружений». Это решение было основано на результатах общественных обсуждений, в которых приняли участие чуть более 3 тысяч горожан.

«Глава Екатеринбурга подписал постановление об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в границах улицы Бориса Ельцина – продолжения улицы Боевых дружин – набережной Рабочей молодежи – Октябрьской площади – улицы Антона Валека. На данном земельном участке планируется возвести Храм Святой Екатерины», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, собор предлагается построить напротив театра драмы. Сейчас на этом месте находится городской сквер. Противники застройки пытаются организовать референдум по данному вопросу. Активисты успешно прошли первый этап регистрации инициативной группы в избиркоме Екатеринбурга. Однако теперь законность формулировки вопросов для референдума должны оценить депутаты. Сегодня профильная комиссия ЕГД приняла решение: вопрос будет вынесен на общее заседание думы с отрицательной рекомендацией. При этом народные избранники очень странно обставили обсуждение референдума – изначально не включили этот пункт в повестку, а решение приняли на выездном заседании в отдаленном районе города.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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