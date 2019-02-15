Проект строительства храма-на-драме поддержали 3107 екатеринбуржцев

Более 3 тысяч человек, принявших участие в общественных обсуждениях проекта планировки территории под храм святой Екатерины, полностью одобрили предложение построить его на месте сквера у Театра драмы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня администрация города официально опубликовала протокол обсуждений, которые проходили в заочной форме с 14 декабря по 15 февраля. Всего свое мнение в письменной форме высказали 3309 жителей Екатеринбурга, некоторые предложили по нескольку вариантов решения задачи. Предложение «Построить Собор во имя святой великомученицы Екатерины и утвердить проекты в представленном виде» поступило от 3107 горожан. Резолюция мэрии гласит: «Предложение подлежит учету».

«Не утверждать проекты в представленном виде, сохранить сквер, не осуществлять строительство собора на рассматриваемой территории» предложили всего 192 человека, на что мэрия ответила: «Проектная документация по планировке территории разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства».

Еще 16 человек предложили построить собор святой Екатерины на историческом месте. Им ответили, что проект разработан с учетом мнения профессионального сообщества, и предложенный вариант позволит «усилить архитектуру городского ландшафта».

Еще 37 участников предложили построить храм на месте недостроенной гостиницы «Дели», но им ответили, что этот участок в перспективе планируется под жилую застройку, а строительство церквей там зонированием не предусмотрено.

«Проектируемый собор не будет являться каноническим», – отметили еще 30 горожан. В мэрии пообещали, что требования национальных стандартов непременно будут учтены на стадии разработки собственно проекта «объекта капитального строительства».

19 человек указали на то, что возможное шумовое воздействие от звонницы собора (125 дБ) превышает допустимые нормы (75 дБ) при расположении объекта рядом с жилыми домами. Однако, как оказалось, в современном законодательстве колокольни не включены в перечень объектов, для которых устанавливается санитарная зона.

Кроме того, горожане внесли ряд предложений, на которые мэрия дала лаконичный ответ: «Не является предметом общественных обсуждений». Например, такие: «строительство храма не должно создавать помех для движения транспорта и пешеходов»; «сделать подсветку храму в ночное время»; «строительство собора должно соответствовать именно тому проекту, который был снесен в 1930 году, без каких-либо замечаний»; «в основу концепции оформления храма положить 300-летний юбилей Екатеринбурга».

Завершается протокол традиционным «Результаты общественных обсуждений носят рекомендательный характер».

Напомним, во вторник депутаты гордумы утвердили поправки в муниципальные Правила землепользования и градостроительства, позволяющие начать строительство храма святой Екатерины на Октябрьской площади. Земельный участок, где сейчас находится сквер, получил статус территории религиозного пользования.

Екатеринбург, служба информации

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