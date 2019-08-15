«Из 1,4 млн горожан высказываются 3 тысячи», – в заксо раскритиковали общественные обсуждения

Механизмы учета общественного мнения при решении важных градостроительных вопросов практически во всех регионах несовершенны, а значит, их надо менять на федеральном уровне.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе заксобрания, такую точку зрения высказали сегодня члены общественного совета свердловского заксобрания. Председатель совета Владимир Винницкий отметил, что в этом году в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Казани, Улан-Удэ, Красноярске и Новосибирске состоялись массовые выступления граждан против застройки парков и скверов. Это – следствие несовершенства законодательства в части учета общественного мнения.

«Кроме того, круг участников общественных обсуждений и публичных слушаний, определенных в действующем законе, в ряде случаев, как с нашим сквером, не соответствует кругу заинтересованных лиц. Речь идет не о гражданах, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, а о гораздо более широком круге пользователей общественной территории – как минимум о гражданах, постоянно проживающих на территории муниципального образования», – сказал Владимир Виницкий.

Было отмечено, что в 2018 году Градостроительный кодекс РФ наделил органы местного самоуправления правом решать – в каких случаях проводить общественные обсуждения, а в каких публичные слушания. Дума Екатеринбурга приняла решение – проводить общественные обсуждения в сети Интернет по всем вопросам градостроительства. В результате без должного широкого информирования получается, что по значимым вопросам из 1,4 миллиона жителей высказывается 3 тысячи человек.

Члены совета решили, что нужно создать рабочую группу по подготовке законодательной инициативы о внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ. А именно – в пункт 5.1, где речь идет об учете общественного мнения и порядке проведения публичных слушаний.

«Уверена, что депутаты законодательного собрания прислушаются к мнению общественного совета, и рабочая группа будет создана», – заявила председатель заксо Людмила Бабушкина.

Екатеринбург, служба информации

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