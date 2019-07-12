Проект трамвайной линии до Академического прошел общественные обсуждения: участвовали 8 человек

Администрация Екатеринбурга опубликовала результаты общественных обсуждений проекта трамвайной линии от Юго-Западного микрорайона до микрорайона Академический.

Как говорится в проектной документации, на первом этапе предусмотрено строительство временного кольца с конечной остановочной станцией в районе Преображенского парка и строительство трамвайной линии по улицам Вильгельма Де Геннина и Серафимы Дерябиной до улицы Волгоградской, ее протяженность составить 4 км. Затем линию проложат по улице Токарей до Татищева.

В обсуждениях приняли участие всего 8 человек, которые внесли ряд предложений. Например, проложить трамвайную линию не по центральной разделительной полосе улицы Серафимы Дерябиной, а по восточной ее стороне, а центральную полосу отдать под автобусы. По мнению специалистов мэрии, это нецелесообразно, так как при проектировании были учтены все факторы, в том числе – коммунальные сети. Также граждане просили предусмотреть поворот трамвая с улицы Серафимы Дерябиной налево, в сторону ВИЗа, но им ответили, что для этого нет технической возможности. Не обошлось и без просьб о строительстве велодорожек на Серафимы Дерябиной, но в мэрии ответили, что там нет места. Одобрили в мэрии только предложение по установке дополнительных светофоров – на перекрестке дублера улицы Серафимы Дерябиной и Волгоградской.

Напомним, проект предполагает строительство трамвайной ветки по улице Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Токарей от улицы Сахарова до улицы Татищева. Планируется, что линия, отделенная от проезжей части улиц, будет обладать высокой интенсивностью движения вагонов. Это позволит пропустить по ней большой пассажиропоток, что избавит Академический микрорайон от постоянных пробок.

Линия пройдет по ул. Серафимы Дерябиной и Вильгельма де Геннина. Красными точками обозначены ныне курсирующие трамваи.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 12.07.19

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