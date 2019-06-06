В мэрии реанимировали проект скоростного трамвая до Академического района

Администрация Екатеринбурга запускает общественные обсуждения по проекту планировки скоростной трамвайной линии, которая свяжет Академический микрорайон с центром города. С 7 июня по 12 июля мэрия собирает предложения и отзывы горожан, которые постоянно проживают на территории предполагаемого строительства.

Общественные обсуждения проводит департамент архитектуры и градостроительства Екатеринбурга. Информационные материалы появятся на официальном сайте екатеринбург.рф и будут выставлены на стендах в холле второго этажа здания администрации города по адресу: проспект Ленина, 24а. Экспозиция проектов состоится с 14 по 28 июня, время работы с понедельника по четверг – с 09:00 до 18:00, в пятницу – с 09:00 до 17:00, за исключением праздничных и выходных дней. Предложения и замечания граждан принимаются в этот же срок. Все участники общественных обсуждений должны пройти процедуру идентификации, сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, проект предлагает строительство трамвайной ветки по улице Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Токарей от улицы Сахарова до улицы Татищева. Планируется, что линия, отделенная от проезжей части улиц, будет обладать высокой интенсивностью движения вагонов. Это позволит пропустить по ней большой пассажиропоток, что избавит Академический микрорайон от постоянных пробок.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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