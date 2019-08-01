Строительство трамвайной линии до Академического начнется в 2020 году

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил проекты планировки и межевания территории для строительства скоростной трамвайной линии, которая свяжет Академический микрорайон и центр города. К прокладке рельсов строители планируют приступить уже в 2020 году, сообщили в пресс-службе администрации города. Финансирование проекта обеспечит муниципальная программа «Столица» за счет городского и областного бюджетов.

Как уже сообщалось, трамвайная ветка протянется от проспекта Сахарова до улицы Татищева по улицам Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной и Токарей. Предполагается, что интервал движения вагонов по обособленной линии составит всего шесть минут (то есть здесь будут перевозить порядка двух тысяч человек в час). Это позволит избавить Академический от постоянных пробок.

Общая площадь территории, занятой под проект скоростного трамвая, составила 104,21 гектара. Протяженность первой очереди ветки до улицы Волгоградской составит 4 километра, до соединения с улицей Татищева запланировано проложить еще 6,7 км путей. На пути следования предполагается оборудовать 11 остановок и регулируемые пешеходные переходы.

Проект планировки территории прошел общественные обсуждения. Правда, в них приняли участие всего восемь человек. Тем не менее, горожане оставили свои замечания, и в проект внесены поправки. В частности, по просьбе жителей района планируется установить светофор на примыкании восточного дублера улицы Серафимы Дерябиной к улице Волгоградской. Тогда доступ к трамвайной остановке получат жители домов, расположенных к северу от Волгоградской.

В мэрии также отметили, что в комплексе с прокладкой трамвайной линии предусмотрена реконструкция транспортной развязки на пересечении улиц Серафимы Дерябиной и Начдива Онуфриева и подходов к эстакаде.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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