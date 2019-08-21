Александр Высокинский одобрил идею построить канатную дорогу в Екатеринбурге

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский прокомментировал возможность строительства канатной дороги в уральской столице. Как считает мэр, такой проект можно реализовать в городе.

«Не надо строить путепроводы, не надо просчитывать транспортные потоки. Нужны только опоры. Это и транспорт, потому что кабинки вмещают по 20 человек, и достопримечательность. Не надо этого бояться», – заявил Высокинский сегодня во время пресс-тура в екатеринбургском метро.

Напомним, обсуждение строительства канатной дороги в Екатеринбурге началось еще в 2011 году. Тогдашний министр транспорта Свердловской области Геннадий Маренков сомневался в популярности такого вида общественного транспорта, но в мэрии футуристичный проект одобрили, правда, при условии, что разработчики сами найдут инвесторов (по данным на весну 2012 года на реализацию идеи требовалось 800 млн рублей).

Во время сбора идей к 300-летию Екатеринбурга в 2016 году проект вновь актуализировали – предприниматели предложили строительство канатной дороги «Скайвей» из Академического района в центр города. Однако в 2019 году вопрос строительства канатки в Академический уже не поднимался, было решено проложить трамвайную линию от проспекта Сахарова до улицы Татищева по улицам Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной и Токарей. Работы планируется начать в 2020 году.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 21.08.19

У пассажирки в Кольцово изъяли катану: она не знала, что это оружие (ФОТО). / В ДТП под Верхотурьем погиб мужчина и ранены две женщины (ФОТО). / На Урале снова объявлено штормовое предупреждение с ливнями и градом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»