В Академическом гигантская пробка из-за реконструкции кольца

Жители Академического при попытке выехать из района сегодня встают в гигантскую пробку. На то, чтобы выбраться из микрорайона, уходит, по сообщениям автомобилистов, около 30-40 минут. Причина в том, что две полосы по дороге на выезд перекрыты рабочими – там началась реконструкция кольцевой развязки.

Напомним, реконструкция началась в начале ноября. По плану, у развязки появится эстакада, а вдоль выезда из Академического ‒– линия для скоростного трамвая. На работы отведено три года ‒– они продлятся до конца ноября 2021 года. Стройку ведет компания «Трест Уралтрансспецстрой». Общая смета проекта – 541 млн рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 08.12.18

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