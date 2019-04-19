Против проекта нового квартала ФСБ возразил только один человек

В Екатеринбурге подвели итоги общественных обсуждений проекта нового комплекса зданий для нужд свердловского управления ФСБ.

Как сообщили РИА «Новый День» в городской администрации, высказать свое мнение по этому проекту пришел только один человек (для сравнения – в обсуждениях храма святой Екатерины участвовали 3 309 человек). Гражданин, имя которого не сообщается, высказал два замечания: во-первых, новый комплекс слишком высокий, и было бы неплохо сократить число этажей. Во-вторых, по стилю здания не гармонируют с окружающей архитектурой. Представители Главархитектуры Екатеринбурга ответили на эти замечания. По их словам, высотность комплекса продиктована функциональным назначением объекта, количеством основных и вспомогательных помещений. А чтобы 17-этажное здание визуально не диссонировало с окружающими объектами, было решено поместить его не на красную линию, а в глубину квартала. Архитектурный стиль комплекса в отзыве назван «нейтральным». «Строгий, репрезентативный облик новой постройки отвечает образу административного комплекса», – сообщается в протоколе общественных обсуждений.

Напомним, свердловское управление ФСБ намерено возвести в квартале проспекта Ленина и улиц Вайнера, Антона Валека и Маршала Жукова комплекс переменной этажности (от 3 до 17 этажей) для своих нужд. Первый вариант его концепции, рассмотренный в июне 2017 года, вызвал резко негативную редакцию у экспертов. Члены совета сделали замечание, что верхние части зданий покрашены в багровые цвета, и сравнили новый комплекс зданий УФСБ с «репрессивной эстетикой». Один из членов совета даже заявил, что, скорее всего, в текущем виде он получит прозвище у населения «кровавые башни». Ко второму заседанию градсовета было решено изменить цвет фасадов на белый. Добавим, что общая площадь помещений управления ФСБ после строительства нового здания увеличится с 15 830 кв. м до 48 тысяч кв. м.

Екатеринбург, служба информации

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