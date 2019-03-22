В проекте межевания квартала ФСБ описали его животный мир: крысы серые, мыши домовые

Животный мир на территории, предназначенной под строительство нового здания управления ФСБ по Свердловской области, представлен несколькими видами птиц, а также серой крысой и домовой мышью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такие сведения наряду с другой информацией об участке содержатся в материалах для общественных обсуждений, которые опубликовала сегодня мэрия Екатеринбурга. В главе пояснительной записки, посвященной охране окружающей среды, сообщается, что животный мир в квартале застройки типичен для данного климатического пояса, а видов, занесенных в Красную книгу, не обнаружено. «Основными представителями орнитофауны являются: голубь, воробей, трясогузка, ворон, городская ласточка. Териофауна представлена домовой мышью и серой крысой», – говорится в документе. Флора представлена елью голубой, тополем бальзамическим и ясенем обыкновенным.

Добавим, что общая площадь помещений управления ФСБ после строительства нового здания увеличится с 15 830 кв. м до 48 тысяч кв. м. Надземные парковки с территории уберут и построят подземную – на 64 машиноместа, плюс встроенные боксы для автобусов и спецтехники.

Напомним, свердловское управление ФСБ намерено возвести в квартале проспекта Ленина и улиц Вайнера, Антона Валека и Маршала Жукова комплекс переменной этажности (от 3 до 17) для своих нужд. Первый вариант его концепции, рассмотренный в июне 2017 года, вызвал резко негативную редакцию у экспертов. Члены совета сделали замечание, что верхние части зданий покрашены в багровые цвета, и сравнили новый комплекс зданий УФСБ с «репрессивной эстетикой». Один из членов совета даже заявил, что, скорее всего, в текущем виде он получит прозвище у населения «кровавые башни». Ко второму заседанию градсовета было решено изменить цвет фасадов на белый.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 22.03.19

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