Высокинский утвердил проект межевания «квартала ФСБ» в центре города

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил проект планировки и межевания территории в границах улиц Вайнера – пр. Ленина – Антона Валека – маршала Жукова (под нужды свердловского УФСБ). Судьба второго участка, где планировалось строительство объектов ФСБ, пока окончательно не ясна.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ размещен на официальном сайте мэрии. Теперь при осуществлении градостроительной деятельности администрация должна руководствоваться именно им.

Напомним, в этом квартале свердловское управление ФСБ намерено возвести комплекс переменной этажности (от 3 до 17 этажей) для своих нужд. В апреле проект планировки был вынесен на общественные обсуждения, но высказать свое мнение по этому проекту пришел только один человек (для сравнения – в обсуждениях храма святой Екатерины участвовали 3 309 человек). Гражданин, имя которого не сообщается, высказал два замечания: во-первых, новый комплекс слишком высокий, и было бы неплохо сократить число этажей. Во-вторых, по стилю здания не гармонируют с окружающей архитектурой. Представители Главархитектуры Екатеринбурга ответили на эти замечания. По их словам, высотность комплекса продиктована функциональным назначением объекта, количеством основных и вспомогательных помещений.

Добавим, еще один участок, на котором ФСБ когда-то собиралась строить свои объекты, в частности – жилье для сотрудников, расположен на пустыре в районе перекрестка Фурманова – Белинского. Горожане и эксперты выбрали эту площадку одним из оптимальных вариантов для строительства храма святой Екатерины. В частности, за нее голосовали горожане, когда мэрия проводила отбор площадок через систему заявлений на своем официальном сайте. Но чтобы начать строительство, нужно договариваться с нынешним собственником. Как сообщают в мэрии, пока «вопрос с собственником предварительно проработан». «Все будет зависеть от решения рабочей группы, которая формирует опросный лист», – рассказали в мэрии. Следующее заседание этой группы намечено на конец августа – начало сентября.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 13.08.19

Прокуратура выяснит, как оказались на свалке документы, связанные с уголовными делами (ВИДЕО). / На Урале овчарка изуродовала 4-летнего мальчика и покусала 12-летнюю девочку. / В Анапе поймали мужчину, подозреваемого в двойном убийстве на Урале 26 лет назад. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»