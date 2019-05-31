Союз архитекторов назвал пять площадок для строительства храма святой Екатерины

В администрации Екатеринбурга состоялось заседание экспертного совета, где архитекторы обсудили предложенные горожанами варианты мест для возведения храма святой Екатерины. Специалисты определили критерии отбора площадок, составили собственный шорт-лист и предложили исключить из будущего опроса сквер у драмтеатра и площадь Труда, чтобы не провоцировать новые протесты.

Напомним, в администрацию города поступило почти 10 тысяч обращений горожан, в которых описываются более 50 вариантов мест для храма. Архитекторы отметили, что для опроса целесообразно выбрать только 6-7 площадок, отвечающих необходимым критериям. Самые главные из них – кафедральный собор может быть построен в центре Екатеринбурга на земельном участке, который находится в муниципальной или государственной собственности и не слишком обременен инженерными сетями. Храм должен быть градостроительным акцентом, при этом грамотно вплетаться в окружающую застройку и не спорить с другими высокими объектами. И, наконец, площадки должны быть готовы к строительству, не вызывать споры горожан, а при их отборе нужно учитывать мнение епархии.

Опираясь, прежде всего, на градостроительные критерии, Свердловский союз архитекторов представил пять возможных площадок для собора. Первая – это территория за Макаровским мостом, где сейчас находится неблагоустроенная часть набережной Исети. «Храм будет раскрываться на акваторию пруда и завершать улицу Бориса Ельцина», – отметили участники совета. Причем горожане предложили два варианта – построить храм в акватории за мостом или на пустыре. Специалисты отмечают, что в первом случае не обязательно устраивать искусственный остров, достаточно изменить береговую линию Исети, но на это потребуется согласование. Что касается пустыря, то это участок принадлежит УрГУПС, и на самом деле там находится парк, только в очень запущенном состоянии.

Второе место – это Октябрьская площадь вместе со сквером. Но архитекторы подчеркнули, что храм необходимо сместить на юг, в сторону набережной Рабочей Молодежи, при этом масштаб сооружения нужно уменьшить. Именно в таком виде проект рассматривался на областном градостроительном совете в октябре 2017 года и получил согласие Союза архитекторов. Сейчас же проект храма выглядит больше и не соответствует размерам сквера.

Третий вариант – площадка напротив «Екатеринбург Арены» на улице Татищева. Изначально там планировалось построить офисное здание, но сейчас территория свободна, и ее размер позволяет разместить все вспомогательные помещения кафедрального собора.

Четвертый – участок на пересечении улиц Белинского и Фурманова. Он находится на гостевом маршруте, и построенный здесь храм будет на виду у приезжающих в Екатеринбург из аэропорта Кольцово. Кроме того, проект строительства собора может облагородить часть набережной, которая находится рядом. По данным специалистов мэрии, этот участок многие годы был зарезервирован под разные цели, сейчас он предоставлен ФСБ для строительства ведомственного жилья. Один из недостатков этого участка – под землей находится большой канализационный коллектор, и вынос сетей будет дорогостоящим.

И, наконец, пятое предложение от Союза архитекторов – это строительство храма святой Екатерины на территории Ново-Тихвинского монастыря в Зеленой Роще. Такой вариант позволит создать полноценный церковный комплекс и благоустроить парк.

По мнению архитекторов, в разработку нужно взять как минимум три площадки, вынести их на публичные слушания, а затем выбрать одну на градостроительном совете. Также эксперты предлагают организовать конкурс на архитектурное решение кафедрального собора и выбрать самый лучший проект. «Мы считаем, если все эти этапы будут соблюдены, то объект не будет вызывать споров», – отметил представитель организации.

На совещании также рассматривались другие популярные у горожан варианты размещения собора. По мнению его участников, нет особых препятствий для строительства храма на месте недостроенной гостиницы «Дели» (коммунальные сети подготовлены и нет противоречий с генпланом), на острове Баран (имеет ориентацию с запада на восток, что соответствует религиозным канонам и подходящую площадь), в районе улицы Агриппины Полежаевой, где сейчас находится временная парковка ЧМ-2018.

Такие площадки, как парковка у башни Исеть, недострой на Октябрьской площади напротив сквера, Кольцовский тракт, территория бывшего рынка у Южного автовокзал, зарезервированы под другие объекты. На площади Обороны, в сквере за ККТ «Космос» и в пойме реки Патрушиха сомнительны, так как рядом уже есть действующие церкви. Территория приборостроительного завода на улице Горького сложна с точки зрения окружающих рядом памятников архитектуры. Площадка на улице Нагорной, где располагается предприятие Уралкабель, имеет сложную сеть коммуникаций и вряд ли подойдет для нового строительства. Остальные варианты на совете не стали обсуждать, так как они касались размещения храма не в центре города.

В заключении участники экспертного совета отметили, что отобранные площадки должны пройти экспертизу и быть 100% готовыми к строительству нового объекта. А также высказали пожелание не включать в опрос те площадки, которые ранее вызывали негативную реакцию горожан – это сквер у драмтеатра и площадь Труда.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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