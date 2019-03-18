Екатеринбуржцам предложили обсудить планировку участка под новые здания ФСБ

Администрация Екатеринбурга объявила о назначении общественных обсуждений проекта планировки территории в границах проспекта Ленина – улиц Вайнера – Антона Валека – Маршала Жукова, где планируется возведение нового комплекса зданий для нужд регионального управления ФСБ.

Обсуждения, как и по скверу возле Октябрьской площади, пройдут в заочном режиме. 22 марта эскизы и информационные материалы будут размещены в фойе на втором этаже мэрии и на ее официальном сайте. Граждане, пришедшие лично, смогут оставить предложения и замечания в письменном виде, также можно отправить в Главархитектуру письмо. Отзывы будут приниматься до 5 апреля.

Еще один эскиз. Фото с сайта мэрии Екатеринбурга

Напомним, свердловское управление ФСБ намерено возвести в квартале проспекта Ленина и улиц Вайнера, Антона Валека и Маршала Жукова многоэтажный комплекс для своих нужд. Первый вариант его концепции, рассмотренный в июне 2017 года, вызвал резко негативную редакцию у экспертов. Члены совета сделали замечание, что верхние части зданий покрашены в багровые цвета, и сравнили новый комплекс зданий УФСБ с «репрессивной эстетикой». Один из членов совета даже заявил, что, скорее всего, в текущем виде он получит прозвище у населения «кровавые башни». Ко второму заседанию градсовета было решено изменить цвет фасадов на белый.

Проект «квартала ФСБ»

Екатеринбург, служба информации

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