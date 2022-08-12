В Екатеринбурге запретят ездить у здания ФСБ

В Екатеринбурге закрывается движение по четной стороне улицы Вайнера напротив дома № 4, на участке от улицы Антона Валека до проспекта Ленина – это дорога, которая проходит вдоль здания Управления ФСБ по Свердловской области. Дорога закрывается практически на полтора года, с 1 сентября 2022 года по 31 декабря 2024 года. Проехать можно будет там, где сейчас находится платная парковка от дома № 1 на улице Вайнера до проспекта Ленина. В обратном направлении можно будет заехать по улице Маршала Жукова, через улицу Антона Валека, а также с улицы 8 Марта в районе дома № 4.

Перекрытие дороги связано с тем, что акционерное общество «Уралэлектромедь» начинает строительство комплекса зданий. Напомним, на протяжении последних лет в Екатеринбурге обсуждали проект нового комплекса зданий для нужд свердловского управления ФСБ. Первоначально планировались «кровавые башни», но позже было решено сделать белые здания.

Екатеринбург, Марина Иванова

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