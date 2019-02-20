Профильная комиссия ЕГД тайно приняла решение по референдуму о храме (ДОКУМЕНТ)

Профильная комиссия ЕГД сегодня приняла решение относительно городского референдума по строительству храма святой Екатерины возле Театра Драмы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сама подготовка к заседанию по резонансному вопросу выглядела очень странно: на него пришли не все депутаты, в проекте повестки пункта о референдуме не было, а основным вопросом числилась деятельность культурно-досугового центра «Дружба». Там же (в достаточно отдаленном от центра районе города) прошло и само заседание. По факту же вопрос о референдуме все-таки обсуждался.

Комиссия под председательством депутата Алексея Вихарева вынесла решение из пяти пунктов: 1) рекомендовать ЕГД признать, что предложенные инициативной группой вопросы не соответствуют законодательству (а именно, не являются вопросами местного значения); 2) включить вопрос о вопросах, предлагаемых для проведения городского референдума, в повестку очередного заседания ЕГД; 3) Рекомендовать докладчиком по данному вопросу председателя горизбиркома Илью Захарова; 4) Пригласить на заседание ЕГД замглавы города Анатолия Гагарина; 5) Направить решение комиссии председателю ЕГД Игорю Володину.

Напомним, на прошлой неделе избирком Екатеринбурга передал документы инициативной группы по проведению референдума о строительстве храма святой Екатерины на Октябрьской площади в городскую думу, не найдя в них существенных нарушений. Но Илья Захаров тогда подчеркнул: «Мы не вникали в суть самих вопросов, предлагаемых к референдуму, так как это полномочия не наши, а городской думы».

Еще раньше гордума Екатеринбурга утвердила поправки в муниципальные Правила землепользования и градостроительства, позволяющие начать строительство храма святой Екатерины на Октябрьской площади. Земельный участок, где сейчас находится сквер, получил статус территории религиозного пользования. За проголосовало подавляющее большинство депутатов.

После чего инициативная группа противников храма, очевидно, желая «наказать» депутатов, запустила онлайн-игру: «Нажмите кнопку, и узнаете, какой депутат больше провинился лично перед вами!». «Выпавшему» депутату предлагалось отправить через электронную приемную ЕГД типовое обращение с требованием досрочно сложить с себя полномочия. В типичном обращении, в частности, говорится: «Строительство данного храма, как и лоббирование Вами этой инициативы, ваша активная поддержка этого проекта прямо идет в разрез с мнением большинства горожан. Депутат, игнорирующий волю своих избирателей, не достоин представлять их интересы в Екатеринбургской городской Думе! Такой депутат преуменьшает значение представительного органа власти и совершенно точно умаляет его авторитет! (Имярек), на основании изложенного, требую от Вас сложить с себя полномочия депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва!»

Очевидно, одной из «жертв» этой игры стал сторонник храма, депутат Дмитрий Сергин. Сегодня он сообщил в соцсети: «Народ» потребовал от меня сложения депутатских полномочий. (На текущий момент таких заявлений, написанных «под копирку» – девять). Ответил, как смог». В ответе депутат указал, что все решения думой принимались коллегиально и в соответствии с законодательством, а его собственное голосование является публичным волеизъявлением, но не является решением.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 20.02.19

Охранника, которого обвиняют в избиении владельца ТЦ «Эма», выпускают из СИЗО. / 75 школам придется выкручиваться и искать дополнительные места для первоклассников из-за сбоя электронной записи (ВИДЕО). / Участковый из Екатеринбурга получил взятку в 15 тысяч и отправился в колонию. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»