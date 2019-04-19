Патриарх Кирилл не приедет на Пасху закладывать храм святой Екатерины

В планах патриарха Московского и Всея Руси Кирилла на обозримое будущее не значится визит в Екатеринбургскую епархию.

Как сообщает пресс-служба патриархии, график предстоятеля РПЦ на Страстную и Пасхальную недели уже составлен. В Великую субботу патриарх отслужит литургию в московском соборе Христа Спасителя, там же на следующий день состоится пасхальная заутреня и пасхальная великая вечерня. На пасхальной неделе патриарх отслужит литургии в Кремле, Покровском женском монастыре, Троице-Сергиевой лавре, а также освятит собор в Санкт-Петербурге.

Напомним, год назад о том, что первый камень в основание храма святой Екатерины заложит сам патриарх во время визита в Екатеринбург, сообщал представитель администрации губернатора Вадим Дубичев. Сначала ожидалось, что это произойдет во время Царских дней в июле 2018 года, однако этого не случилось. Затем ходили слухи, что это может произойти на Пасху. Однако теперь понятно, что этого не случится.

Тем не менее, ради будущего храма святой Екатерины в этом году впервые изменится маршрут Пасхального крестного хода. Как уже писал «Новый День», крестный ход стартует в воскресенье, 28 апреля, в 16:00, после пасхальной вечерни от Свято-Троицкого собора, и в этом году дойдет до будущего места строительства храма святой Екатерины у драмтеатра. На месте будущего строительства собора святой Екатерины состоится раздача прибывшего из Иерусалима Благодатного огня всем желающим. Напомним, неделю назад состоялся аукцион на право аренды участка, где уральские «медные короли» собираются построить храм. Аукцион продлился всего около 10 минут. Победило ООО «Храм святой Екатерины», учрежденное Андреем Козицыным и Игорем Алтушкиным, предложившее сумму в 3 млн 517 тыс. 450 рублей.

Сейчас в сквере никакие работы пока не ведутся, однако уже исчезли некоторые элементы благоустройства – фигура собаки, сплетенная из веток, и плетеная арка.

Екатеринбург, Москва, служба информации

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