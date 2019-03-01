Противники храма-на-драме подадут в суд на городскую власть

Группа активистов, возражающих против вырубки сквера у театра драмы ради строительства храма святой Екатерины, подготовила коллективное исковое заявление.

Как сообщила в соцсети общественница Анна Балтина, сегодня в облсуд будет подано заявление о признании недействующими Правил застройки и землепользования (ПЗЗ) города Екатеринбурга в части установления зоны объектов религиозного назначения в рекреационной зоне города.

«Дело в том, что Генеральным планом города, который действует до 2025 года, зона сквера отнесена к функциональной зоне «Территории рекреационных зон», назначение – озелененные территории интенсивного общественного использования, в том числе лесные парки. В соответствии с федеральным законодательством и сложившейся судебной практикой, в том числе Верховного суда РФ, установлен принцип первичности Генерального плана по отношению к Правилам застройки», – изложила Балтина аргументы группы истцов.

Также в иске изложено ходатайство о применении судом предварительных мер защиты в виде запрета действия ПЗЗ в оспариваемой части – то есть о запрете начала строительства храма до вступления в силу решения суда.

Как уже сообщал «Новый День», 20 февраля глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил проект планировки земельного участка в районе Октябрьской площади, где предполагается строительство храма святой Екатерины к 300-летию города. До этого городская дума перевела участок из категории территорий общего пользования в землю под строительство религиозных объектов. По неофициальным данным, закладка первого камня храма планируется в праздник Пасхи. Ожидается, что в Екатеринбург приедет патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Екатеринбург, служба информации

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