Неприятная правда: жители области едут в Екатеринбург мыть полы, но им не платят

В Свердловской области сложилась очень острая ситуация в сфере защиты трудовых прав граждан.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила сегодня на заседании заксобрания омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

По ее словам, многие клининговые компании официально не трудоустраивают своих сотрудниц и не платят им официальную зарплату, а некоторые – и вообще ничего не платят. «Раньше с подобным явлением чаще сталкивались граждане ближнего зарубежья. А теперь люди едут из области в Екатеринбург, работают, а им не платят. Это мошенничество чистой воды», – заявила омбудсмен.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 26.02.19

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