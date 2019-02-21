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Четверг, 21 февраля 2019, 09:36 мск

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В Нижнем Тагиле в день выставляют 500 ошибочных квитанций на мусор

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев обрушился с критикой на регоператора Северной зоны Свердловской области ‒ тюменскую компанию «Рифей», которую относят к активам энергетиков-олигархов Артема Бикова и Алексея Боброва. Пинаев накануне провел встречу с гендиректором «Рифея» Константином Фрумкиным и главой филиала на Среднем Урале Федором Потаповым. Поводом стало огромное количество ошибок в квитанциях, выставленных другой компанией, относящейся к «Корпорации СТС» Боброва и Бикова ‒ Региональным информационным центром. С ним «Рифей» заключил договор на биллинг, т.е. выставление счетов населению.

«За последнее время зафиксировано более 50 тысяч обращений в связи ошибочно выставленными квитанциями», – сказал Пинаев.

Представители регоператора пообещали актуализировать в течение месяца базу данных по потребителям услуги, а тем, кто получил ошибочные квитанции, посоветовали обращаться в РИЦ с заявлением на перерасчет. В «Рифее» пообещали не выставлять пени до апреля по ошибочно начисленным квитанциям. «От человека потребуется написать заявление и приложить копии паспорта и документов на недвижимость. Если учесть, что сейчас в Нижнем Тагиле каждые день фиксируется около 500 таких обращений, то за месяц мы сформируем корректную базу данных по большинству абонентов», ‒ сказал Фрумкин.

Кроме того, Пинаев потребовал от тюменцев разобраться с ситуацией в селах, где услуга не была оказана, а квитанции ‒ выставлены.

Екатеринбург, Елена Сычева

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