Тюменцы попросят Путина спасти губернатора Моора

Тюменская общественность собралась спасать губернатора Александра Моора от «мусорной» реформы. О необходимости спасательной операции заявила 9 февраля депутат областной думы Тамара Казанцева. В ходе круглого стола, на котором обсуждалась новая схема обращения с ТКО, она предложила обратиться к президенту Путину с просьбой облегчить жизнь новому главе региона.

«Мусорная реформа начиналась при Владимире Якушеве. Александр Моор пришел совсем недавно, поэтому наша задача – начать сбор подписей на имя президента Российской Федерации, чтобы нашему региону дать возможность отложить реформу в связи с тем, что наш губернатор пришел к власти буквально недавно, еще не полностью вступил в свои права и многого не знает», – сказала Казанцева.

Она не уточнила, чего именно не знает губернатор. Однако, по ее мнению, если президент получит такое письмо за подписью тюменцев то возможно отреагирует и приостановит «мусорную» реформу в регионе. Казанцева также заявила, что областные власти не хотят разговаривать на тему формирования тарифов и нормативов по ТКО ни с тюменцами, ни с депутатами. Собравшимся она предложила действовать при помощи пикетов, митингов, протестов и «идти до конца».

Круглый стол о необходимости новых подходов к «мусорной реформе» в Тюменской области прошел в субботу в Доме профсоюзов. Организаторами мероприятия выступили инициативная группа жителей Березняков, экологическое движение «Зеленый хоровод», тюменское отделение КПРФ, представители научной общественности.

Приглашения принять участие в заседании круглого стола были также направлены губернатору Александру Моору, председателю облдумы Сергею Корепанову, главе Тюмени Руслану Кухаруку. Однако ни сами первые лица, ни их заместители на встречу с общественностью не пришли. Единственные, кто откликнулся на предложение – депутаты городской и областной дум от КПРФ, а также депутат регионального парламента Инна Лосева, возглавляющая комитет по экономической политике и природопользованию.

Тюмень, служба информации

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