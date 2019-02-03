«Вот пускай построят новые полигоны, а потом я буду платить», – екатеринбуржцы высказались против «мусорной» реформы (ФОТО, ВИДЕО)

Жители Екатеринбурга сегодня вышли протестовать против «мусорной» реформы. Митинг прошел на площади Обороны. Люди возмущены и суммами, которые увидели в платежках, и тем, что тарифы в Екатеринбурге выше, чем в других регионах. «Платить не буду», – заявляют участники акции. Подробности – в материале «Нового Дня».

Митинг против «мусорной» реформы

За 20 минут до начала митинга уже было понятно, что людей будет немного. Оцепленная территория не заполнена даже наполовину. Вероятнее всего, сказалась холодная погода, объясняют протестующие. Пришедшие говорят, что возмущены реформой, они не готовы платить по 150 рублей ежемесячно за каждого прописанного в квартире человека. В квартирах, где живут по пять человек, – эта сумма превышает 700 рублей. Участники протестной акции считают, что с них необоснованно собирают деньги за вывоз мусора. «Вот пускай выстроят новые полигоны, а потом я буду платить. Как бы в кредит пускай построят. Почему я сейчас доложен платить, когда я ничего не вижу?» – говорит житель Екатеринбурга Вадим Корнилов.

Возмущены и те, кто сортирует свой мусор. «В первую очередь я офигел от цен в счете. Я уже два года собираю мусор раздельно на пять фракций. Это, по идее, должно быть выгодно. А мне еще и цены повышают на вывоз», – сказал житель Екатеринбурга Владимир Бабицкий.

В общей сложности на митинг пришли около 100 человек. Инициатором протестной акции выступила партия «Яблоко». Поддержать их пришли депутаты из КПРФ. «Раньше брали за квадратные метры площади. И тогда было понятно, что тот, у кого коттедж на 600 метров, – платил больше. А пенсионерка, живущая в квартире на 50 кв. м платила меньше. Теперь берут с человека. Соответственно, богатые станут еще богаче, а бедные станут еще беднее», – говорит коммунист, депутат заксо Александр Ладыгин.



Впрочем, на митинг пришли и те, кто считает, что депутаты просто продвигают с помощью протестных акций свои партии. «Я не верю коммунистам. Кроме лозунгов ничего не делают. Сегодняшняя – это пиар-акция, потому что коммунисты много лет ничего не делают. И яблочникам я вообще не верю», – говорит одна из участниц акции.

В Тагиле организатором акции выступило местное отделение КПРФ. Как сообщили участники мероприятия, несмотря на мороз, митинг прошел бодро, высказать свое мнение пришли около 150 человек.

На митинге обсудили сразу несколько проблем – это вода, воздух и «мусорная» реформа, которая затронула и ударила по карману семей, участники митинга заявляли, что фирма «Рифей» выставила огромный тариф.

Фото: Михаил Бояркин, первый секретарь тагильского отделения КПРФ

Многих свердловчан цифры в квитанциях, которые они получили в конце января, повергли в шок. Раньше люди платили примерно по 1-2 рубля с квадратного метра за вывоз мусора (и этот пункт отдельно не выделялся, а входил в «Содержание жилья»), теперь же принцип изменился на подушевой ‒ плату стали взимать с каждого зарегистрированного в квартире или доме человека. В зависимости от территории проживания, по 120-180 рублей с персоны. Для абсолютного большинства свердловчан расходы на ТКО выросли, однако объяснения, почему так произошло, от властей и не поступило. Общие фразы о том, что необходимость мусорной реформы назрела давно, не в счет ‒ в соседних регионах тарифы на вывоз и утилизацию отходов куда ниже. Например, жители многоэтажек Челябинска будут платить по 67,59 рубля с человека, Ижевска ‒ 98,48 рублей с человека, Уфы ‒ 70 рублей, Казани ‒ 71,95 рубля.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Екатерина Норсеева, Антон Отман

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