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Понедельник, 28 января 2019, 14:19 мск

Новости Екатеринбург

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Свердловские чиновники не могут объяснить, почему жители соседних регионов будут платить за мусор вдвое меньше

Жители Свердловской области начали получать первые январские квитанции на оплату услуг ЖКХ. В бумагах впервые появилась новая строчка ‒ «Обращение с твердыми коммунальными отходами» (ТКО). Как уже писал «Новый День», это результат начала т.н. мусорной реформы, по которой плату за отходы вывели из строки «Содержание жилья». Многих свердловчан цифры в квитанциях повергли в шок. Раньше люди платили примерно по 1-2 рубля с квадратного метра за вывоз мусора (и этот пункт отдельно не выделялся, а входил в «Содержание жилья»), теперь же принцип изменился на подушевой ‒ плату стали взимать с каждого зарегистрированного в квартире или доме человека. В зависимости от территории проживания, по 120-180 рублей с персоны. Для абсолютного большинства свердловчан расходы на ТКО выросли, однако объяснения, почему так произошло, от властей так и не поступило. Общие фразы о том, что необходимость мусорной реформы назрела давно, не в счет ‒ в соседних регионах тарифы на вывоз и утилизацию отходов куда ниже. Например, жители многоэтажек Челябинска будут платить по 67,59 рубля с человека, Ижевска ‒ 98,48 рублей с человека, Уфы ‒ 70 рублей, Казани ‒ 71,95 рубля.

Корреспондент «Нового Дня» пытался выяснить у свердловских властей, почему в других миллионниках ставки ниже, однако внятного ответа не получил. На ежегодной пресс-конференции губернатор Куйвашев признался, что не готов ответить на этот вопрос, а в письменном ответе, который поступил в редакцию неделю спустя, конкретики не оказалось. «При установлении тарифов были учтены расходы операторов по захоронению ТКО, в том числе плата за негативное воздействие, и инвестпрограммы с учетом налога на прибыль, а также расходы на транспортировку отходов, заключение и обслуживание договоров, предпринимательская прибыль», ‒ сказано в ответе на запрос редакции, хотя это никак не объясняет, почему свердловчане будут платить в два раза больше, чем, например, казанцы.

Вместе с тем, в Министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области, которое курирует реформу, утверждают, что впоследствии плата за обращение с твердыми коммунальными отходами будет снижаться ‒ когда построят мусоросортировочные мощности и перерабатывающие заводы. «Это позволит региональным операторам в последующем снизить величину тарифа, после того, как мусор будет сортироваться и перерабатываться», ‒ сказал министр Николай Смирнов во время прямой линии в «Областной газете».

Его заместитель Егор Свалов в эфире программы «Разговор с главным» на «4 канале» уточнил, что только 60% отходов будут идти на переработку к 2024 году, остальные 40% будут попадать на полигоны. «К 2030 году 86% ТКО будет идти на переработку, остальные 14% на захоронение», ‒ сказал он, добавив, что в регионе должны появиться 12 мусоросортировочных заводов. «По нашим расчетам, в Нижнем Тагиле завод появится через четыре года», ‒ говорил ранее Смирнов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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