Министр ЖКХ Смирнов объяснил, почему свердловчане будут платить за мусор так много

Сегодня на пресс-конференции министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов рассказал, из чего формируется тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами. «Я бы не сказал, что суммарный платеж за жилищно-коммунальные услуги сильно вырос ‒ на 5-7%. Что касается тарифа, то в него заложены расходы регоператора на вывоз мусора, транспортная составляющая ‒ более 50% от размера тарифа, услуги полигона по складированию мусора, расходы на заключение и обслуживание договоров, плата за негативное воздействие на окружающую среду, НДС ‒ 20%, инвестиционная составляющая, а также 5 % прибыли, которая в первое время будет идти на покрытие кассовых разрывов из-за неплатежей, на информационную работу, закупку контейнеров, и т.д.», ‒ сказал министр.

На вопрос журналистов, почему в Свердловской области власти остановились именно на трех регоператорах, хотя регион большой и логичнее было раздробить его на несколько более мелких кластеров, чтобы снизить транспортную составляющую в тарифе, Николай Смирнов объяснил, что такой вариант рассматривался. Но в таком случае жители крупных городов платили бы меньше, чем жители отдаленных сельских территорий. «Мы считали и единого регоператора, и два, и три, и шесть. Но с увеличением разница в тарифах между кластерами была б огромной. Посмотрите, как в Ростовской области, там разница до двух раз доходит. При этом тарифы в сельской местности выше, а доходы там ‒ меньше», ‒ сказал он.

Также он подтвердил, что для сельских территорий норматив накопления мусора можно назвать завышенным. «Соглашусь, что для отдаленных сельских территорий норматив завышен, но в городах и близких к ним территориям – все корректно», ‒ отметил он.

По словам Смирнова, не стоит сравнивать Свердловскую область с регионами, где тарифы ниже. «Есть субъекты РФ, где тариф выше. Есть, где ниже. Но это связано с тем, что разное транспортное плечо (как далеко нужно везти мусор от контейнера до полигона, ‒ прим. ред.), разная плотность населения, и т.д. У нас объективный тариф. Кто принял необоснованно низкие тарифы, у них будут либо регоператоры банкротиться, либо, как в Челябинске осенью, когда транспортники отказались вывозить, потому что тарифы низкие», ‒ спрогнозировал министр.

Позднее чиновник уточнил, что у двух региональных операторов, Западной и Восточной зоны, «ТБО Экосервис» и «Спецавтобазы», в тарифе не заложена инвестиционная составляющая.

«Экосервис» в этом году разработали инвестоставляющую, она будет применяться с 2020 года, в этом году они за свой счет начинают работать над проектно-сметной документацией по строительству мусоросортировочного завода в Красноуфимске и реконструкции линии на месте старого завода в Первоуральске. По «Спецавтобазе» мы видим источники привлечения инвестиций. Кроме того, сейчас, например, транспортники обязаны сами устанавливать контейнеры для сбора мусора, но каждый год же не надо их устанавливать, поэтому через пару лет в тарифе на транспорт будет исключена эта доля, она пойдет на транспорт. Плюс начнется продажа полезных фракций», ‒ объяснил он, отметив, что пересмотреть тариф в дальнейшем будет нельзя, он будет увеличиваться на 4-6%, то есть в пределах индекса роста платежей граждан.

Впрочем, Смирнов не исключил, что в ближайшее время тариф может быть пересмотрен в сторону уменьшения, однако для этого нужно решение правительства РФ. «Правительство прорабатывает вопрос освобождения региональных операторов от уплаты НДС. Это должно произойти на федеральном уровне. Если будет такой закон, то тариф снизят на 20%», ‒ отметил он.

Добавим, что недовольные мусорной реформой свердловчане готовятся выходить на митинги. Часть запланирована на ближайшие выходные, часть ‒ на март. Министр не стал уточнять, будет ли он принимать в них участие, но заметил, что организаторы преследуют политические цели. «Вы заметили, что в списке городов, которые готовятся к митингам, есть такие, где тариф 50 рублей, а есть такие, где 150? Но митинги пройдут и там, и там. Так, может быть, вопрос не в тарифе? А в том, что некие политические силы пытаются заработать себе очки. У нас в Свердловской области люди политически грамотные и не позволят манипулировать собой, использовать их понятное недовольство ростом платежа. Организаторы не хотят и не могут помочь решить этот вопрос. Давайте реально подходить к цели этих митингов», ‒ заключил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 30.01.19

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