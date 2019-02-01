От свердловского УФАС требуют разобраться с «мусорными» тарифами и нормативами

Депутат свердловского заксобрания Александр Ивачев сообщил, что обратился в местное отделение ФАС России с просьбой разобраться с тарифами и нормативами на вывоз мусора. Его удивила разница в последних. «Например, один житель многоквартирного дома в Нижнем Тагиле, по расчетам РЭК, производит 0,169 куб. м мусора в месяц. А такой же житель многоквартирника из Екатеринбурга должен намусорить уже на 0,213 кубометра. То есть на 26% больше, ‒ пишет Ивачев в своем фейсбуке. ‒ С частными домами еще интереснее. В городах области норматив для них 0,190 куб. м на человека в месяц, а в Екатеринбурге – 0,261 куб. м. Разница уже более чем 37%. А ведь быт в частном секторе мало чем отличается, где бы то ни было».

По его мнению, «с тарифами тоже не все ясно». Ивачев считает, что регоператоры производили расчеты по максимуму. «Обратился в ФАС с просьбой признать наши нормативы и тарифы экономически необоснованными и незаконными, параллельно с этим запросил в РЭК результаты экспертиз», ‒ добавил он.

Ранее в интервью «Новому Дню» министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов рассказал, как муниципалитеты проводили расчеты нормативов накопления мусора. «Нынешняя методика формирования норматива не подразумевает градацию по удаленности от крупных центов и от достатка жителей. Есть категории жителей, которые больше накапливают мусора, чем зафиксировано в нормативе. Потому что чем выше достаток, тем больше отходов. Эти данные муниципалитеты отправляли в Региональную энергетическую комиссию, процесс курировало тогда минприроды Свердловской области. И данные достаточно корректны. Мы прекрасно понимаем, что населенные пункты, максимально удаленные от городов, накапливают меньше мусора. С другой стороны, Федерация уже проинформировала, что будет разработана новая методика по определению нормативов. Когда она будет утверждена, мы будем обязаны провести новые исследования и определить новые нормативы», ‒ сказал он.

атеринбург, Елена Сычева

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