Жителей Тюменской области до холодов освободили от платы за вывоз мусора

Тюменский оператор по обращению с коммунальными отходами – компания ТЭО – так и не решила, как будет собирать мусор в труднодоступных районах области. В результате, как минимум до весны 2020 года жители тюменского Заболотья не будут платить за вывоз ТКО. Об этом заявил гендиректор ТЭО Константин Фрумкин.

Сейчас прорабатывается схема складирования ТКО в труднодоступных деревнях, добраться в которые по суше можно только по зимнику три месяца в году. Гендиректор Тюменского экологического объединения Константин Фрумкин не смог рассказать, как решить проблему лесных зверей, в том числе медведей, которых может привлечь к контейнерам запах тухлятины.

«Пока нет понимания чисто технического. Вопрос не в экономике, а в технике. Если поставить контейнеры, зверье растащит мусор. В любом случае, летом пищевые отходы, если их хранить, через два дня начнут так озонировать, что мы бунт получим», – сказал Фрумкин. – Скорее всего, это будут накопители. Потому что технически нет другого способа. Сейчас решается вопрос о качестве и конструкции накопителей. Естественно, они должны быть такими, чтобы зверье не подходило. Если бы было все просто и понятно, мы бы все уже сделали. К сожалению, у нас многие требования не предполагают, что есть населенные пункты, куда по полгода нельзя добраться».

Фрумкин сказал, что к началу теплого сезона 2020 года ТЭО решит проблему с накопителями мусора. К концу текущего года с наступлением холодов и появлением зимника будет организован вывоз ТКО, а до этого момента плата за обращение с твердыми коммунальными отходами жителям труднодоступных населенных пунктов начисляться не будет.

Ранее «Новый День» сообщал об опасениях жителей труднодоступных деревень Тобольского района, что при новой схеме утилизации твердых коммунальных отходов мусор будет накапливаться в течение нескольких месяцев, что привлечет волков и медведей. Жертвами могут стать люди.

Сейчас в Тобольском районе 40 легальных и нелегальных свалок, мусор с территории сельских поселений никуда не вывозится. В 2019 году все свалки будут ликвидированы, сообщал глава Тобольского района Юрий Батт.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 16.07.19

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