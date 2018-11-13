Свердловской области предрекли социальные взрывы из-за мусорных полигонов и заводов

В Свердловской области катастрофически не хватает площадок для хранения твердых коммунальных отходов ‒ обычного бытового мусора. Действующие полигоны, как заявил на окружном совещании в полпредстве по УрФО заместитель секретаря Совета безопасности РФ Сергей Вахруков, отработали свой ресурс на 92 %. Решить проблему должна т.н. мусорная реформа, в Свердловской области должны появиться новые полигоны, сортировочные и перерабатывающие комплексы. При этом эксперты говорят, что их строительство может повлечь социальные взрывы. Уральцы уже пишут петиции и требуют проведения общественных слушаний.

«В СССР все разумнее было ‒ собирались бумага, бутылки, металлолом, и так далее. А все, что может сгнить, сгнивало. У нас же предлагается возить кучи мусора за 100 километров ‒ портить дороги, воздух. Особенно это касается малых городов. Нижняя Салда не знает, что к ним повезут мусор. То же и Нижний Тагил. Это может быть большой социальный взрыв», ‒ сказала глава Нижней Салды Елена Матвеева на форуме «Жилищно-коммунальное хозяйство и качество жизни в XXI веке».

Ее слова подтверждает происходящее в Красноуфимске, где региональный оператор Западной зоны ‒ ТБО «Экосервис» ‒ будет строить мусоросортировочный завод с полигоном. Местные жители отнюдь не в восторге от этой перспективы. Они создали петицию против строительства комплекса, который, согласно терсхеме, должен занять площадь 70 гектаров. «Из 100 % отсортированного мусора только 20% будет составлять коммерческая продукция, а 80 % ‒ то есть большая часть ‒ будет захоронена на полигоне. Сейчас Красноуфимск и Красноуфимский район генерируют мусор от 70 тысяч человек, 100 % идет на захоронение. Мусор для комплекса будет привозиться, в том числе, из других муниципалитетов, это будет соответствовать ситуации, когда мусорят 112 тысяч человек», ‒ говорится в петиции, которую разместили на портале Change.org.

Авторы обращения указывают, что завод будет производить 40 тысяч тонн RDF-материалов ‒ топлива, полученного из отходов (пластика, резины, полимеров и синтетики). Горожане переживают, что заверения министерства о том, что в области не будут сжигать мусор, ‒ лукавство. «Отходы будут сжигать методом пиролиза у нас в районе. Местная власть прикрывается тем, что это будет сортировочный центр с полигоном, и он ничего общего не имеет с мусоросжигательными заводами, но проектная документация и информация с сайта госзакупок говорит о том, что планируется завод по переработке ТКО технологией пиролиза. Но пиролиз – это одна из технологий сжигания мусора, и планируемый завод также относится к мусоросжигательным заводам! Неужели местная власть об этом не знает, либо сознательно скрывает это от населения», ‒ негодуют красноуфимцы.

Действительно, согласно информации портала Госзакупок, Уральский федеральный университет провел конкурс по поиску подрядчика, который будет проводить опытно-конструкторские технологические работы по разработке условий использования новой технологии обращения и переработки ТКО на основании пиролиза для межмуниципального комплекса в Красноуфимске. Сумма контракта ‒ 18,3 млн рублей.

При этом основным заказчиком, который должен получить в конечном итоге результаты изысканий, в документации числится ООО «ТБО «Экосервис», то есть регоператор.

«Самое противное в ситуации, что людей обманывали изначально. Говорили, что у нас будет сортировочный комплекс, но когда мы начали смотреть документы, оказалось все не так. На сайте минЖКХ есть две терсхемы, одна от 2016 года, другая от 2018. Вторая была утверждена перед встречей в Красноуфимске (в ней приняли участие общественники, представители ТБО «Экосервис», министерства и муниципалитетов, откуда повезут мусор). В этой схеме появляется цех по переработке RDF, чего в предыдущей не было», ‒ пояснила «Новому Дню» член рабочей группы по контролю за строительством завода и полигона в Красноуфимске Татьяна Сысолятина.

Замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов пояснил агентству, что в территориальной схеме пиролиз не предусмотрен, а УрФУ, заказавший проект по пиролизу, действует сам по себе ‒ «для своих целей».

«УрФУ занимается наукой. Вы поняли, у вас будет полигон, на который будут складываться отходы. Через сто лет они накопятся. На сегодняшний день большая наука ищет решение вопроса: что делать с тем, с чем ничего сделать нельзя? Наука пытается разработать технологии, которые могли бы утилизировать. Это – научно-исследовательская работа. Она не имеет отношение к Красноуфимску. Она имеет отношение только к тому, что попросили посмотреть тот мусор, который будет складываться, что с ним можно сделать», ‒ заявил на встрече с жителями города главный инженер проекта строительства завода Сергей Фокин (цитата по порталу «Красноуфимск онлайн»).

Впрочем, его слова не объясняют, будут ли сжигаться отходы в Красноуфимске, и если да, то в каких объемах. За разъяснениями «Новый День» обратился в пресс-службу УрФУ. Об ответе будет проинформировано дополнительно.

Пока же местные жители собирают подписи под петицией и требуют от властей проведения общественных слушаний. «Возникает большой вопрос: почему данные процедуры не были проведены, ведь вопрос достаточно важный для города и района. Строительство завода, учитывая, что под Красноуфимском стоят ангары с монацитом, приведет к еще большему ухудшению качества питьевой воды, загрязнению воздуха и нанесет значительный вред здоровью человека. Слова президента РФ о том, что «места размещения мусоросжигательных заводов необходимо выбирать исключительно с учетом консультаций с жителями ближайших населенных пунктов», сказанные 30 октября 2017 на заседании Совета по правам человека, грубо перечеркнуты действиями местных властей», ‒ говорится в петиции.

При этом ранее глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявлял, что согласование терсхем, на которых в том числе обозначены места новых мусорных полигонов, вскоре станет обязательным. «Документ уже подготовлен, он есть в общем доступе. Мы будем настаивать, и комитет будет отдельный мониторинг проводить, чтобы это были реальные общественные слушания, а не то, что в клубе управляемую аудиторию собрали», ‒ сказал он.

Напомним также, что ранее замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов сообщал, что в регионе будет 12 мусоросортировочных заводов, каждый мощностью по 50-100 тысяч тонн мусора в год. Исключение составит Екатеринбург ‒ тут будут строить две сортировки по 400 тысяч тонн. Заводы, согласно территориальной схеме, должны появиться в Краснотурьинске, Нижнем Тагиле, Красноуфимске, Первоуральске и Новоуральске, а также Талице, Асбесте, Алапаевске и Туринске, и т.д. Все они должны заработать до 2030 года. По планам министерства, отсортировывать на заводах будут до 60 % отходов, такую задачу поставил президент Владимир Путин. «Хвосты» (те отходы, которые нельзя пустить в переработку, – прим. ред.) будут хоронить на полигонах.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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