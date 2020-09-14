На Урале регоператора хотят лишить права строить мусоросортировку и полигон из-за липовой банковской гарантии

Арбитражный суд Свердловской области завтра рассмотрит иск администрации Красноуфимска к компании «ТБО Экосервис», которая была выбрана региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Западном кластере региона. Местная мэрия заключила с фирмой концессионное соглашение, которое предполагает, что «ТБО Экосервис» получает в пользование участок земли, а на нем строит полигон и мусоросортировочный комплекс. Однако, как полагает сторона истца, банковская гарантия на 50 млн рублей, которую предоставил регоператор, была фальшивкой. Об этом говорится в тексте искового заявления. В документе сказано, что банковская гарантия якобы была предоставлена банком «Восточный экспресс», но представители коммерческой структуры опровергли информацию о том, что выдавали подобную бумагу компании. В связи с этим администрация требует расторгнуть договор, а также выплатить 2,5 млн рублей понесенных убытков.

Рассмотрение иска в арбитраже запланировано на завтра на 11:00. В качестве третьих лиц к нему привлечены Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области, как госструктура, курирующая ход мусорной реформы и заключение концессии в том числе (строительство МСК и нового полигона в Красноуфимском районе предполагается в рамках территориальной схемы по обращению с ТКО в Свердловской области), а также представители банков – «Восточный экспресс» и «Совкомбанк».

Напомним, ранее департамент информполитики Свердловской области сообщал, что мусоросортировочный комплекс, который будут строить по концессии, сможет обрабатывать 100 тысяч тонн мусора в год (для сравнения – МСК на Широкой Речке, где предусмотрена только ручная сортировка, может обрабатывать до 180-200 тысяч тонн за тот же период).

Против появления обоих объектов на выбранной территории неоднократно выступали активисты из Красноуфимска. «Из 100% отсортированного мусора только 20% будет составлять коммерческая продукция, а 80% – то есть большая часть – будет захоронена на полигоне. Сейчас Красноуфимск и Красноуфимский район генерируют мусор от 70 тысяч человек, 100% идет на захоронение. Мусор для комплекса будет привозиться, в том числе, из других муниципалитетов, это будет соответствовать ситуации, когда мусорят 112 тысяч человек», – говорили они.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов уточнял, что недовольство высказывают жители не всего района, а города, который довольно далеко находится от выбранного участка. «Я понимаю обеспокоенность тех, кому доносится, что там будет пиролизное производство, будут захораниваться промышленные отходы… Но это же неправда. Этого не будет. Еще некоторые жители Красноуфимска предлагают завод строить в Ачите или дальше. Хочу спросить от имени жителей Ачитского района: а почему кто-то решает, что из другого района мусор будут возить к нам? Более того – 70% всего объема отходов, которые образуются в той агломерации, производит именно Красноуфимск и Красноуфимский район. Поэтому, на мой взгляд, те, кто настаивает, чтобы их мусор везли в другие территории, здесь не совсем корректны. С активистами мы работаем, разъясняем. Не всегда, конечно удается их убедить. Тем не менее, у них есть своя позиция, мы ее уважаем и готовы обсуждать», – говорил он в интервью «Новому Дню». https://newdaynews.ru/ekaterinburg/interview/682860.html

Екатеринбург, Елена Сычева

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