Свердловчане будут платить за мусор меньше. Но потом. Интервью с министром ЖКХ Николаем Смирновым

«Мусорная» реформа на Урале идет уже 13 месяцев. Ее глобальная задача – сократить объем отходов, которые идут на полигоны и увеличить переработку. Как выбирают места под мусоросортировочные комплексы, когда во дворах появятся баки под раздельный сбор отходов и какие новые нормативы накопления мусора установят свердловские власти, в интервью «Новому Дню» рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

О РАЗДЕЛЬНОМ СБОРЕ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

– Николай Борисович, ранее вы говорили, что в ближайшее время начнется раздельный сбор мусора, когда это произойдет?

– С этого года мы начинаем раздельный сбор в крупных городах – региональные операторы должны заключить договоры на переработку т.н. полезных фракций. В первую очередь, это пластик. «Спецавтобаза» с конца прошлого года начала выставлять отдельные сетки под него. По мере заключения договоров с переработчиками других фракций будет сбор и других отходов. Но раздельный сбор экономически более целесообразен после ввода в эксплуатацию сортировочных комплексов. Потому что у себя дома мы можем разделить отходы на пищевые и непищевые, а кто дальше будет сортировать? Сейчас число линий – измеряется лишь единицами.

– Сколько их? Три?

– Да, в Каменске-Уральском, Лесном и Алапаевске. Плюс еще несколько совсем небольших в некоторых других населенных пунктах. Но научить жителей раздельному сбору мусора надо заранее, чтобы к моменту запуска комплексов люди уже были готовы. Поэтому по крупным городам совместно с регоператорами мы начинаем проект по установке контейнеров для раздельного сбора мусора. С промышленными объемами сортировка на уровне домов, конечно, не сравнится.

– А те сетки, что стояли раньше? Что с ними?

– Их устанавливали посредники, которые этот пластик и продавали. Теперь это будет легальный бизнес – регоператор заключает прямые договоры с переработчиками и будет обеспечивать их продукцией надлежащего качества и объема.

– А переработчики-то готовы? Они понимают, с каким объемом им придется работать?

–Если говорить про пластик, то его у нас дефицит. Перерабатывающих мощностей больше, чем мы готовы предложить. И пока они его покупают не у региональных операторов, а преимущественно у больших баз, где это сырье более чистое и содержится в больших объемах.

– Это повлияет на тариф?

– Дополнительный доход регоператоров будет вычитаться из суммы дохода, которая закладывается в тариф.

– То есть эта система уже на будущий год на тарифе отразится?

–Нет, только через год. Если, например, эта разница возникла в 2020 году, отразится она на тарифе 2022 года. Потому что тариф на 2021 год будет устанавливаться в конце 2020 года, т.е. полный год с новой системой еще не закончится. Но хочу заметить, что с учетом стоимости килограмма пластика ожидать, что это будут многомиллионные прибыли, не стоит.

– Кстати, губернатор на пресс-конференции сказал, что еще и стекло сортирует. С этим как?

–Я тоже сортирую. У нас во дворе стоит специальный бак для стеклобоя – это металлический ящик с двумя отверстиями для тары. Заполняется он довольно медленно. Мы стеклом не так активно пользуемся.

– Но им тоже регоператоры должны будут заняться?

– Да. Но там все сложнее – сортировка должна быть по размерам, цветам, мутности.

– И в СССР, и в России в 90-е все сдавали бутылки, их вовлекали во вторичное использование. Почему все же не вернуться к этому опыту?

– Сравнивать плановую и рыночную экономику не совсем правильно. В то время, как правило, были директивы, и неважно, были они экономически обоснованы или нет, их обязаны были исполнять. Не так давно мы у себя в министерстве собирали производителей напитков, в том числе – крупных, чтобы выяснить, почему они ушли от вторичного использования стеклянной тары. Ведь у нас в области только одно предприятие в Нижнем Тагиле ее использует повторно. Производители объяснили, что затраты на промывку бутылок и – самое главное – на последующее обезвреживание той воды, которая используется для их промывки и обеззараживания, требует таких затрат, что им дешевле покупать новую тару. На мой взгляд, это будет осуществимо только тогда, когда нормативно-правовые акты, которые обяжут производителей использовать эту тару вторично, будут приняты на федеральном уровне. Однако нужно понимать и то, что впоследствии эти затраты будут ложиться в стоимость продукции.

О НОВЫХ МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫХ ЗАВОДАХ И ПОЛИГОНАХ

– Возвращаясь к инфраструктуре для реформы. На каком этапе сейчас история со строительством сортировочных мощностей?

– Кроме тех линий, которые уже действуют, запущена новая линия в Алапаевске. Пока на ней извлекается не более 3-5%, в основном, это пластик и металл. В дальнейшем собственник планирует развивать более глубокую сортировку. По заводу в Красноуфимске проектно-сметная документация находится на госэкспертизе, ждем ее заключения. И, как мы уже говорили, в случае положительного решения начинается стройка, в случае отрицательного – либо технология меняется, либо территория. По полигону этого комплекса проект после экологической экспертизы находится на доработке. По Нижнему Тагилу проводятся изыскания и параллельно выполняется проектно-сметная документация. По Екатеринбургу принципиально определено, что будет мусоросортировочных комплексов будет два – на севере и на юге. На севере это полигон «Северный», на примыкающей территории будет новый участок под полигон с МСК. По югу второй участок определяется – по поручению губернатора это должно быть сделано в течение первого квартала.

– Губернатор пообещал, что все варианты участков на юге вынесут на всеобщее обсуждение?).

–Обязательно. Как только будут определены все варианты. Некоторые участки невозможно использовать под полигон, потому что там близко грунтовые воды, рядом населенные пункты, и так далее, но такие мы рассматривать не будем.

– А тот, что рядом с Шабрами и Седельниково? Ведь его обсуждали.

– Эти участки не рассматриваются.

– Они исключены?

– Они никогда никуда и не были и включены.

– Почему тогда все их обсуждали, митинги были?

– Потому что потенциальный инвестор обратился в правительство с предложением о готовности построить на этом участке мусоросортировочный комплекс.

– Но ему отказали, потому что…

– Ему не отказали. По закону мы обязаны рассмотреть любую инициативу, и сейчас этот вопрос находится на изучении.

– Но вы же только что сказали, что участок не будет рассматриваться. Почему?

– Главная причина – близость населенных пунктов.

– А что с Красноуфимском? Там по-прежнему люди против строительства полигона и МСК?

– В большей степени там высказывают недовольство жители не района, а города, который довольно далеко находится от выбранного участка. Я понимаю обеспокоенность тех, кому доносится, что там будет пиролизное производство, будут захораниваться промышленные отходы… Но это же неправда. Этого не будет.

Еще некоторые жители Красноуфимска предлагают завод строить в Ачите или дальше. Хочу спросить от имени жителей Ачитского района: а почему кто-то решает, что из другого района мусор будут возить к нам? Более того –70% всего объема отходов, которые образуются в той агломерации, производит именно Красноуфимск и Красноуфимский район. Поэтому, на мой взгляд, те, кто настаивает, чтобы их мусор везли в другие территории, здесь не совсем корректны. С активистами мы работаем, разъясняем. Не всегда, конечно удается их убедить. Тем не менее, у них есть своя позиция, мы ее уважаем и готовы обсуждать.

– Хорошо, допустим, все придут к согласию, когда крайний срок появления МСК?

– В 2024 году должны быть запущены в эксплуатацию 12 мусоросортировочных комплексов. Первые заводы, я думаю, будут построены через 2,5 года.

– А что дальше? Куда девать отсортированные объемы?

– Действительно, в тех регионах, где уже построили заводы, есть проблемы – там нет производств, готовых переварить объем отсортированного мусора. Мы с министерством промышленности и науки провели совещание с промышленниками, довели предполагаемый объем образования полезных фракций, предложили им организовать производство для их переработки. Например, уже сейчас мы прекрасно понимаем, куда уйдут картон и бумага.

– А куда?

– В первую очередь, на птицефабрики для упаковки яиц. С пластиком, как мы ужеговорили, проблем нет. Стекло готовы забирать и наши предприятия, и Тюмень. Батарейки – Челябинск. В дальнейшем мы собираемся внедрять технологию, которая позволяет перерабатывать органику в технологические грунты и компост. Они будут использоваться для рекультивации свалок, полигонов и карьеров. Из остального мусора планируем изготавливать РДФ-топливо для цементных заводов. Согласие собственников заводов Сухого Лога уже получено, они готовы за счет своих средств реализовывать инвестпроекты по переводу горелок и печей для использования этого топлива.

О РЕКУЛЬТИВАЦИИ СВАЛОК

– Как обстоят дела с рекультивацией полигона на Широкой Речке?

– В большей степени это Минприроды, но, насколько мне известно, проектно-сметная документация проходит экспертизу и доработку. Уже получено предварительное согласие по софинансированию от федерального министерства. Но по большому счету, рекультивации требуют все закрытие полигоны. Кроме Широкой Речки мы получили согласие на софинансирование работ на Арамильском полигоне, и это очень важно, потому что находится вблизи аэропорта Кольцово.

– А сколько вообще за год свалок убрали?

– Только за первый год реформы было ликвидировано более 1 100 несанкционированных свалок, из них более 700 – силами регоператоров, остальные за счет средств муниципальных образований. С учетом того, что в первый год основная задача была организовать работу, мы рассчитываем, что в дальнейшем объем будет возрастать. В то же время я бы хотел обратиться к жителям, чтобы они такие свалки не создавали.

– Так жители, наверно, в меньшей мере на это влияют.

– Я имею в виду не столько городские территории, сколько дачные поселки. Ведь не секрет, что в некоторых из них, даже там, где есть контейнерные площадки, мусорные мешки зачастую все равно выбрасывают за забор.

– И продолжают возить на закрытые полигоны. Это белое пятно в законе – туда везут ТКО, потому что кто-то заключил договор с нелегалами, а не с регоператором. Та же ситуация на Уралмаше. Как это решить?

– Есть несанкционированные свалки ТКО, а есть свалки промышленных отходов. На Коммунистической, в первую очередь, свалка строительного мусора. И проблема здесь , на мой взгляд, заключается в том, что свой мусор туда везут – самостоятельно либо через посредников – юрлица, игнорирующие заключение договоров с регоператором. Убежден, что даже в рамках действующего законодательства органы местного самоуправления должны принять меры по недопущению приема отходов на этих объектах и обеспечить за этим самый жесткий контроль. Это – прямая обязанность органов местного самоуправления. И речь здесь идет не только про Коммунистическую, но и многие другие полигоны.

В целом же для решения этой проблемы необходимо, как уже было сказано, с одной стороны ужесточить требования к тем, кто не заключает договоры с регоператорами. С другой – пересмотреть для юрлиц методику расчета нормативов. На сегодняшний день многие из них уходят от договоров не потому, что не хотят платить за услугу, а потому, что установленный для них норматив не всегда адекватен тому объему ТКО, который они производят.

О НОВЫХ НОРМАТИВАХ НАКОПЛЕНИЯ

– Норматив действительно неадекватен – в разных регионах эти величины отличаются в десятки раз.

Сразу отмечу, что средняя величина норматива у нас близка к истине – те расчеты, которые были произведены при подготовке терсхемы обращения с ТКО, с учетом прекращения вывоза мусора на нелегальные свалки, с ними полностью совпадают.

Тем не менее, для оптимизации и более тщательного урегулирования этих вопросов сегодня в правительстве региона создана рабочая группа, которая проводит детальный анализ нормативов и изучает возможность их дифференциации – как по муниципалитетам, так и по разным категориям потребителей. Так, рассматривается вопрос о расчете в зависимости от того, сколько жителей проживает в населенном пункте. Отдельное внимание предполагается уделить домам с печным отоплением, а также параметрам градации нормативов накопления для физических и юридических лиц.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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