Тагильчане потребовали провести референдум о строительстве мусоросортировочного завода и полигона

Жители Нижнего Тагила сегодня днем подали заявление в администрацию города на проведение референдума по вопросу строительства мусоросортировочного комплекса и полигона захоронения ТКО. Об этом сообщили активисты движения «Тагил за перемены», которое поддерживают коммунисты. Это уже вторая попытка общественников потребовать у местных властей организовать референдум по «мусорному» вопросу. В первый раз документы они подавали в середине февраля этого года, но заявку отклонили, по словам самих активистов, из-за допущенных ими технических ошибок.

«Подали повторную заявку, ее зарегистрировали, те технические ошибки, которые были допущены, были исправлены. В ближайшее время опять состоится рабочая группа. Будем проходить все те же этапы, надеемся, больше не будет технических ошибок. Дело наше правое, не будем отчаиваться, – сообщили активисты. – Такие глобальные решения, которые будут влиять на дальнейшую жизнь каждого тагильчанина, должны приниматься с учетом мнения тагильчан. Референдум подразумевает, что каждый должен внести свой голос – согласен ли он с выбором места для полигона и завода, или нет. Это честно или правдиво. Исполнение решения референдума обязательно».

Напомним, что Нижний Тагил входит в так называемую Северную зону Свердловской области по обращению с твердыми отходами, которую обслуживает регоператор «Рифей». Всего их в регионе три. На севере планируется построить несколько объектов сортировки и захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе – в Краснотурьинске, причем строительство сортировочного комплекса там включено в тариф для населения в виде инвестиционной надбавки. В Нижнем Тагиле компания «Рифей», которая связана с энергетиками Артемом Биковым и Алексеем Бобровым (им же принадлежат корпорация «СТС», фирмы «Облкоммунэнерго» и «Расчетный информационный центр»). Местные жители с выбором места для полигона и мусоросортировочного комплекса не согласны. На следующей неделе в городе также запланирована акция протеста.

Добавим, что к 2024 году в Свердловской области должны быть запущены в эксплуатацию 12 мусоросортировочных комплексов. «Первые заводы, я думаю, будут построены через 2,5 года», – говорил ранее в интервью «Новому Дню» министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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