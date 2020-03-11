Сначала проект, потом – слушания. Мусорщики из Нижнего Тагила объявили о своих планах

В Нижнем Тагиле вскоре должны построить новый полигон для размещения твердых коммунальных отходов и мусоросортировочный комплекс. Проект находится в финальной части, но общественные слушания по поводу появления объектов проведут, только когда он будет полностью готов. Об этом заявил на выставке «ЖКХ-Промэкспо» директор фирмы-концессионера «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов. «Общественных слушаний еще не было. Ориентировочно [они пройдут] в мае. При наличии уже проекта», – сказал директор фирмы.

Напомним, и эта компания, и регоператор Северной зоны по обращению с отходами «Рифей» принадлежат одним и тем же владельцам – тюменским олигархам Артему Бикову и Алексею Боброву. При этом в кластере с центром в Нижнем Тагиле на сегодня самый высокий тариф на обращение с ТКО в Свердловской области (жители многоквартирников платят 117,5 руб. за человека, частных домов – 132,1 руб. с человека).

По словам г-на Буданова, проект предполагает строительство мусоросортировочного комплекса, который будет выбирать минимум семь фракций отходов, которые можно переработать. Правда, куда их будут направлять дальше – еще только предстоит решить. «Рынка по реализации вторичных материальных ресурсов не существует – только стекло, ПЭТ и очень в небольшой части пластик. Бумага, картон и прочее – в минимальных количествах. Тем, кто такие комплексы будет строить, придется решить проблему, куда это девать», – сказал он, упомянув негативный опыт Тюмени, где после введения в эксплуатацию сортировочного завода отобранный мусор по факту просто складируется, а не идет на переработку.

Пищевые отходы на тагильском МСК должны будут складываться в цехе компостирования. «Отходы будут повергаться гниению, и будет получаться техногрунт, чтобы его на самом полигоне использовать – им будут пересыпаться слои, которые будут захораниваться», – сказал Дмитрий Буданов.

Пересыпать сгнившими пищевыми отходами будут тот мусор, который не подлежит сортировке и переработке и который нельзя переработать. По проекту мусорной инфраструктуры под Нижним Тагилом, общая площадь полигона составит 24 гектара, но его поделят на две части: первую будут заполнять в течение 5-10 лет, вторую – в течение 15-20 лет. При этом, как только первая часть полигона заполнится мусором, ее обещают рекультивировать. Как и два действующих полигона, куда везут мусор из Нижнего Тагила.

В компании считают, что протестов и митингов быть не должно. «Место подобрано таким образом, что будущий полигон вплотную примыкает к существующему, все, кто находятся вокруг, 20 лет знают, что там и так есть полигон, это никакое не новое место. Некая часть населения против постройки, но нельзя сказать, что кто-то купил участок, построил дом, а теперь там рядом будет полигон», – добавил он.

Напомним, ранее жители Нижнего Тагила дважды подавали заявление в администрацию города с требованием провести референдум по поводу выбора места под полигон и МСК.

Екатеринбург, Елена Сычева

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