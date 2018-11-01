В УрФО больше некуда складывать мусор ‒ полигоны отработали ресурс на 92 %

В регионах Уральского федерального округа почти не осталось легальных мест, куда можно складывать твердые коммунальные отходы. Такое заявление в ходе окружного совещания в полпредстве сделал сегодня заместитель секретаря Совета безопасности РФ Сергей Вахруков. «В регионах УрФО менее 3 % от объема накопленных минеральных отходов перерабатывается, и еще каждый год по10 % добавляется. Важно обозначить проблему и решать ее, ‒ сказал он. ‒ Кроме того, у мусорных полигонов ресурс выработан на 92%. Уже в ближайшие годы захоранивать отходы будет невозможно. Нужно увеличивать уровень вторичной переработки».

По его словам, предполагалось, что проблему поможет решить т.н. мусорная реформа, которая должна заработать во всех без исключения регионах РФ с 1 января 2019 года, однако региональные операторы и концессионеры используют дешевые и неэффективные технологии переработки. Отчасти это связано с неверно выстроенной тарифной политикой. «Тарифы регоператором установлены без учета мнения участников рынка, с которыми регоператоры потом будут заключать договоры. При этом население не должно получить значительное увеличение тарифа, но жители округа заинтересованы в том, чтобы отходы не копились. Поэтому важно привлекать общественность и проводить разъяснительную работу», ‒ подчеркнул он.

По словам Вахрукова, отдельная проблема ‒ создание новых полигонов и мусороперерабатывающих мощностей. «Территориальные схемы были сделаны во многом внутри органов власти, без привлечения общественности. И теперь мы видим, что жители возражают против строительства новых полигонов и заводов по переработке отходов. Крайне важно находить общий язык по решению этой проблемы – нам в любом случае надо заниматься этим», ‒ сказал он.

Депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов пояснил, что согласования терсхем, на которых в том числе обозначены места новых мусорных полигонов, не происходило из-за пробелов в законодательстве. «Порядка согласования схем с населением не было, он только появился, потому что пришел новый министр. Прошлый-то вообще не хотел этим заниматься», ‒ заявил он.

По словам парламентария, у регионов есть год и два месяца на то, чтобы теперь согласовать территориальные схемы с населением. «Документ уже подготовлен, он есть в общем доступе. Мы будем наставить, и комитет будет отдельный мониторинг проводить, чтобы это были реальные общественные слушания, а не то, что в клубе управляемую аудиторию собрали», ‒ заверил Бурматов.

Также он указал на то, что большинство регионов РФ еще не начали мусорную реформу, откладывая все на потом. Напомним, дедлайн ‒ 1 января 2019 года. «Наш комитет проводит федеральный мониторинг реализации реформы – всего 12 субъектов РФ перешли на новую систему. Частично перешли ‒ еще девять. Это четверть регионов России. У нас сформирована группа риска, в ней 19 субъектов, в которых есть опасность не успеть провести все необходимые мероприятия к январю», ‒ сказал он, не уточняя перечень проблемных субъектов.

При этом он заявил, что вопросы с реализацией реформы будут. В частности, по возможной эскалации платы населения за обращение с твердыми коммунальными отходами. «Помимо задранных тарифов у нас еще и нормативы накопления отличаются в 70 раз от региона к региону. В плате граждан оба параметра ‒ и тариф, и норматив ‒ присутствуют. Надо внимательно все смотреть», ‒ добавил он.

Министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин, в свою очередь, заверил, что несмотря на сложности, которые могут возникнуть у регионов, переноса реформы не будет.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 01.11.18

«Это целый теневой бизнес». Отработанные трубы из нефтегазовой отрасли продают в предприятиям ЖКХ и Росатома. / «Жители обеспокоены, и у них есть основания», ‒ в уральском полпредстве обсудили экологию регионов УрФО. / На ноябрьские праздники между Екатеринбургом и Нижним Тагилом пустят сдвоенные составы «Ласточек». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»