Активисты призывают закрыть городскую свалку. Если это случится, Екатеринбург утонет в мусоре

Несколько недель назад в соцсетях появилась группа, в которой активисты призывают закрыть полигон «Северный». Это, по сути, городская свалка, куда свозят бытовые отходы со всего Екатеринбурга, а также окрестностей – Березовского, Верхней Пышмы и даже Асбеста. О том, что полигон почти заполнен и его скоро нужно будет рекультивировать, говорится уже давно. Так, в интервью «Новому Дню» министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов говорил, что сейчас власти предпринимают усилия вместе с региональным оператором, чтобы уменьшить потоки мусора на объект, в частности, за счет сортировки на Широкореченском комплексе. Однако закрыть «Северный» можно только тогда, когда будет открыт новый полигон. Это произойдет ближе к 2024 году. В противном случае, мусор из Большого Екатеринбурга просто некуда будет вывозить. Но этот вопрос не тревожит активистов.

Между тем в недавней истории уже были примеры, когда закрытие полигона оборачивалось мусорным коллапсом. Так, в 2018 году в Челябинске местная свалка прекратила прием мусора. Также два из трех полигонов в окрестностях Челябинска (в Урефтах и Копейске) отказались принимать отходы областного центра. Единственный полигон, согласившийся работать с Челябинском, нашелся в Полетаево, но против выступили жители поселка, на территории которого он расположен. В итоге перевозчики мусора заявили, что не будут вывозить отходы на более удаленные полигоны по старым тарифам – транспортная составляющая всегда была одной из самых затратных статей расходов при работе с ТКО. И город погряз в зловонных кучах. С контейнерных площадок в разных районах Челябинска не вывозили мусор, в жилых микрорайонах мгновенно расплодились крысы, и администрация была вынуждена ввести режим ЧС в областном центре. Это продолжалось около двух недель. Ситуацию пришлось решать в авральном режиме.

Екатеринбург, в случае повторения подобного сценария, ждут подобные перспективы. Немедленное закрытие полигона «Северный» приведет к тому же – дворы переполнятся мусором мгновенно. Только из уральской столицы ежедневно вывозят тонны отходов с контейнерных площадок и из частного сектора. Даже пара дней простоя приведет к тому, что город будет завален мусором. И за пару дней задачу открытия нового полигона не решить.

«Новый День» обратился за комментариями в Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области, чтобы узнать, если ли резервная площадка, которая может хотя бы временно принимать отходы вместо «Северного», однако в ведомстве подчеркнули, что такой нет. «Объект является единственным действующим для города Екатеринбурга и Екатеринбургской агломерации», – уточнили в минЖКХ, отметив, что, по данным последней инвентаризации, которую проводили в 2020 году, срок эксплуатации составит еще 3-5 лет, и к размещению отходов объект пригоден. Также в документе сказано, что из Роспотребнадзора не поступало «документально подтвержденной информации о наличии воздействия полигона на окружающую среду и здоровье человека, превышении загрязняющих веществ в атмосферном воздухе».

Интересно, что в Свердловской области полигонов, которым можно было работать со стартом реформы в январе 2019 года, изначально было совсем немного – не больше полутора десятков прошли лицензирование и были включены в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). В него не должны были войти почти переполненные свалки, те, что уже закрылись, и тому подобные. Однако все изменила инициатива свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Как писал «Новый День», на окружном совещании у полпреда президента в УрФО в ноябре 2018-го глава региона предложил смягчить жесткие правила и разрешить работу и других свалок «на переходный период». Идею поддержал экс-губернатор ЯНАО, министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин. Инициатива была поддержана, поскольку, по сути, подготовка к старту мусорной реформы была провалена – новых полигонов не появилось, к старым предъявили более жесткие, но и более современные требования, а действующие оказались переполнены. «У мусорных полигонов ресурс выработан на 92%. Уже в ближайшие годы захоранивать отходы будет невозможно. Нужно увеличивать уровень вторичной переработки», – сказал на окружном совещании заместитель секретаря Совета безопасности РФ Сергей Вахруков.

В итоге строительство и ввод новых объектов отодвинулись. И, увы, по прошествии двух лет особых успехов Свердловская область продемонстрировать не может. В частности, по Екатеринбургу, решение о выделении того или иного земельного участка для строительства полигона и мусоросортировочного завода откладывалось не единожды. Причем периодически в паблик вбрасывается информация о том, что решение уже принято, территория определена. Так было с Большим Седельниково, когда проект свалки появился на генплане Екатеринбурга, и жители вышли на митинг, так было с Дегтярском, когда о планах по строительству «мусорных» объектов сообщил глава Екатеринбурга Александр Высокинский. Сейчас активно подогревается скандал и вокруг «Северного» – в том числе потому что гордума Верхней Пышмы после общественных слушаний внесла изменения в генплан города, «добавив» на карту 25 гектаров территории, которую можно использовать для размещения коммунальных отходов. При этом в Министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области «Новый День» заверили, что прирезать к полигону новый участок пока не собираются – сейчас ищут способы сократить объем отходов, которые идут на «Северный». В том числе за счет сортировки мусора – чтобы как можно больше его отправлять на переработку, а не складировать мертвым грузом.

В Общественной палате Свердловской области подчеркнули, что мгновенно решить проблему не удастся. «У «Северного» действительно подходит к концу ресурс. К сожалению, в отягчение этих моментов, документы на новые объекты делаются долго. Поэтому этому моменту – организации нового объекта – нужно уделять внимание. Сам полигон работает, в моменте трудностей нет, но надо думать, что будет завтра. В настоящий момент есть несколько площадок, где потенциально будет размещен объект утилизации ТКО. Невозможно «Северный» закрыть прямо сейчас, отходы ведь образуются каждый день», – сказал «Новому Дню» председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Свердловской области Михаил Беленький.

Добавим, что позиция губернатора региона Евгения Куйвашева по вопросу строительства новых полигонов на Среднем Урале совсем неочевидна. В публичной плоскости он практически никогда не высказывается по теме реформы обращения с ТКО, хотя тема неизменно вызывает широкий общественный резонанс. Это связано с необходимостью не только рекультивации старых объектов, но и строительства новых – выбор площадок под будущие полигоны в Свердловской области практически всегда спотыкается о недовольство местных жителей. И без личной активной позиции главы региона, в том числе – по поиску инвесторов и выбору проектов по обращению с отходами, весь процесс буксует, слишком много интересантов (только при строительстве полигона и МСК для Екатеринбурга их не менее пяти). Тем не менее, тему мусора Куйвашев поднимает крайне редко и, как говорят источники «Нового Дня» в резиденции, неохотно. В последний раз он заговаривал об объектах на расширенном совещании по экологии под председательством полпреда президента в УрФО Николая Цуканова. Оно прошло в Челябинске в марте этого года. Тогда Куйвашев просил «федеральных мер поддержки по созданию объектов обработки ТКО». «В нашей области запланировано 19 мусоросортировочных комплексов (ранее областные власти сообщали, что предполагается строительство 12 МСК, это же число значится в терсхеме, – прим. ред.) и двух объектов утилизации. Общая стоимость мероприятий почти 15 млрд рублей. Это серьезная финансовая нагрузка на частных инвесторов, реализующих такие проекты. В настоящее время отсутствует порядок субсидирования из федерального бюджета мероприятий в сфере обращения ТКО, я предлагаю рассмотреть возможность предоставления федеральных субсидий на софинансирование программ, реализуемых в муниципалитетах, а также инвестиционных программ юридических лиц», – просил Куйвашев.

Пока же возникает ощущение, что ситуация с выбором инвестора для строительства полигона и МСК в Екатеринбурге затягивается – если не искусственно, то по какой-то иной причине. Хотя о том, что несколько интересантов в регионе есть, власти открыто говорят еще с прошлого года. «Перед нами стоит задача – к концу года объявить конкурс по поиску инвестора. Дальше вместе с победителем будем определяться с участком – с тем, который устроит и жителей, и органы власти, и инвестора, – сказал министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. – По условиям концессии, с момента подписания соглашения земельный участок инвестору должен быть предоставлен в течение девяти месяцев».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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