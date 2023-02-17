Главный мусорный полигон Урала будут рекультивировать

На рекультивацию единственного действующего сейчас в Екатеринбурге полигона «Северный» планируется потратить больше полмиллиарда рублей, причем большая часть суммы, 420 млн рубей, это средства федерального бюджета. Местные же власти рассчитывают вложить в проект 90 млн рублей, а все работы провести до 2030 года.

Однако, как отмечает «Новый День», планы в части сроков выглядят пока не совсем реалистичными. Согласно действующей территориальной схеме обращения с ТКО (это главный документ, который регламентирует всю «мусорную» деятельность в регионе, от точек вывоза и захоронения бытовых отходов до логистических схем), вывести из эксплуатации и начать рекультивацию «Северного» можно только тогда, когда будут введены в эксплуатацию полигоны «Екатеринбург-Юг» и «Екатеринбург-Север». По крупнейшему из них, который запланирован в южной части, до сих пор не выбран участок для размещения объекта, причем все сроки уже нарушены. Согласно концессионному соглашению, заключенному еще в 2021 году, участок должен был быть предоставлен концессионеру в течение 9 месяцев, однако этого так и не произошло, а новых точных сроков никто не называет.

При этом емкость «Северного» не безгранична. Еще в 2020 году глава минЖКХ Свердловской области Николай Смирнов сообщал «Новому Дню», что проведенные изыскания подтвердили, что полигон сможет принимать отходы в течение 3-5 лет максимум, то есть еще 1-2 года, 2024-2025 годы. При этом сейчас власти называют срок ввода в эксплуатацию нового полигона для нужд Екатеринбурга – 2026 год. Где будут размещаться отходы тогда, когда «Северный» уже не сможет их принимать, а «Юг» и «Север» еще не будут построены, неизвестно.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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