Куйвашев попросил у госбюджета денег для бизнеса на строительство мусоросортировок

В Челябинске сегодня проходит расширенное совещание по экологии под председательством полпреда президента в УрФО Николая Цуканова. С докладом выступил свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Он рассказал, в частности, о ходе мусорной реформы на Среднем Урале. По его словам, в этом году началась работа по созданию мусоросортировочных заводов в четырех муниципалитетах. В каких именно, он не уточнил, но, вероятно, речь идет о Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Красноуфимске и Краснотурьинске. «С населением ведется квалифицированная разъяснительная работа по всем параметрам строительства. Представители исполнительной власти, местных администраций, региональных операторов регулярно встречаются с жителями муниципалитетов, вблизи которых планируется строительство мусоросортировочных заводов», – сказал губернатор.

Он уточнил, что в 2020 году будут выделены средства на рекультивацию старых свалок. Правда, почему-то назвал это «ликвидацией». «На финансирование региональной составляющей из федерального и областного бюджетов на 2020 год предусмотрено почти 680 млн рублей. К основным запланированным мероприятиям относятся: разработка проектной документации по экологической реабилитации озера Шарташ; создание рекреационной инфраструктуры туризма в границах восьми особо охраняемых природных территорий; продолжение работы по ликвидации полигона «Широкореченский» и свалки ТКО Арамильского городского округа», – отметил он.

Впрочем, Куйвашев уточнил, что денег на мусорную реформу в Свердловской области не хватает. «Я хотел бы обозначить ряд вопросов, решение которых требует усиления нашего взаимодействия. Прежде всего, предоставление федеральных мер поддержки по созданию объектов обработки ТКО. В нашей области запланировано 19 мусоросортировочных комплексов (ранее областные власти сообщали о том, что предполагается строительство 12 МСК, это же число значится в терсхеме, – прим. ред.) и двух объектов утилизации. Общая стоимость мероприятий почти 15 млрд рублей. Это серьезная финансовая нагрузка на частных инвесторов, реализующих такие проекты. В настоящее время отсутствует порядок субсидирования из федерального бюджета мероприятий в сфере обращения ТКО, я предлагаю рассмотреть возможность предоставления федеральных субсидий на софинансирование программ, реализуемых в муниципалитетах, а также инвестиционных программ юридических лиц», – попросил Куйвашев.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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