Роспотребнадзор не нашел вредных выбросов с полигона «Северный» (ДОКУМЕНТ)

Свердловское управление Роспотребнадзора провело проверку полигона «Северный», куда свозят бытовые отходы из всего Большого Екатеринбурга. Документ об итогах проверки опубликовали в группе «Против расширения мусорного полигона «Северный» во «ВКонтакте». В нем сказано, что специалисты нашли нарушения, связанные с тем, что «не осуществляется в полной мере контроль за состоянием почвы и воздуха».

Однако выяснилось, что владельцы паблика в соцсети опубликовали только урезанную часть ответа из управления Роспотребнадзора по региону. «Новому Дню» в ведомстве предоставили полную версию документа. В ней говорится о трех проведенных за последнее время проверках. Первая – в 2018 году, вторая – в 2019-м, третья – в 2020-м. Первая касалась установления санитарно-защитной зоны вокруг полигона. Вторая проверка проводилась по жалобе жителей, которые направляли в ведомство информацию об ухудшении качества атмосферного воздуха из-за работы «Северного». Факты не подтвердились, хотя Северный Екатеринбургский отдел управления Роспотребнадзора проводил целое расследование, а также в течение сентября и октября проводил экспертизу атмосферного воздуха с привлечением специалистов и техники «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». «Лабораторные испытания атмосферного воздуха были проведены на границе территории СНТ, расположенных вблизи полигона «Северный» (СНТ «Калининец-6», поселок Зеленый Бор, СПО № 129 «Красногвардейский», Верхняя Пышма). Согласно протоколу лабораторных исследований качество атмосферного воздуха по показателям азот оксид, углерод оксид, аммиак, углерод, сера диоксид, дигидросульфид, взвешенные вещества соответствуют требованиям «Предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений», – сказано в документе.

Третья проверка также проводилась по жалобе жителей, которые рассказали Роспотребнадзору, что на «Северном» якобы сжигают мусор, отчего страдает качество воздуха. Но и эти факты не подтвердились. Лабораторные исследования воздуха проводились уже в марте и апреле 2020 года. «Лабораторные исследования атмосферного воздуха были проведены на границе санитарно-защитной зоны полигона ТБО «Северный»: городской округ Верхняя Пышма (СНТ «Калининец № 6), СНТ № 40 «Яблоко», на территории ближайшей жилой застройки городской округ Верхняя Пышма поселок Крутой, поселок Зеленый Бор). Согласно протоколу лабораторных испытаний, качество атмосферного воздуха по показателям азота диоксид, азот (II) оксид, углерод оксид, серы диоксид, проп-2-ен-1-аль, гидроксибензол, формальдегид, взвешенные вещества соответствует требованиям «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест» и требованиям «Предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений». Сжигания мусора, возгораний, задымлений участков на полигоне ТБО и прилегающей к нему территории не зафиксировано», – говорится в документе.

Добавим, ранее «Новый День» уже писал об активистах, которые требуют закрытия и рекультивации единственного действующего в округе мусорного полигона, хотя «Северный» может принимать отходы еще в течение нескольких лет. Об этом в интервью агентству говорил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. В территориальной схеме обращения с ТКО в регионе альтернативных площадок пока не предусмотрено – они должны появиться во втором этапе т.н. мусорной реформы. В терсхеме указываются полигоны и МСК в южной и северной частях Екатеринбурга, однако чиновники рассматривают также возможность строительства только одного нового полигона и одного нового мусоросортировочного комплекса.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 05.11.20

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