«Не хотим, как в Подмосковье»: жители Красноуфимска собрали почти десять тысяч подписей против строительства мусороперерабатывающего завода

Жители Красноуфимска, где в рамках мусорной реформы власти и региональный оператор Западной зоны Свердловской области намерены запустить завод по переработке твердых коммунальных отходов, продолжают собирать подписи против строительства объекта. На сегодняшний день собрано больше 9 тысяч подписей красноуфимцев. Об этом сообщила на своей странице «ВКонтакте» член рабочей группы по контролю за строительством завода и полигона в Красноуфимске Татьяна Сысолятина.

Авторы петиции полагают, что в городе могут повториться «печальные события, которые произошли в известном всей стране Ядрово, Волоколамске, Некрасовке, где тоже обещали построить мусоросортировочный комплекс, а по итогу сообщили, что никакой сортировки не будет». «Мы не хотим, чтобы с нами повторился сценарий Подмосковья, Архангельской области, Тверской области, Калужской области, список можно продолжать бесконечно, ведь «мусорная телега» непоколебимо катится по стране уже много лет. Мы просто не хотим, чтобы без нашего согласия, рядом с нашими домами, рядом с детским оздоровительным лагерем, рядом с рекой, организовали свалку четырех районов, площадью 70 га. Для сравнения ‒ действующая свалка всего лишь 12 га», ‒ пишут авторы.

Такие опасения возникли у жителей Красноуфимска после встреч с администрацией и представителями регоператора. Напомним, в этой зоне работает компания ТБО «Экосервис». «Мы не получили ответы на конкретные вопросы, изучили имеющиеся документы по планируемой стройке. Мы не призываем вас «бросаться на баррикады», в чем нас неоднократно необоснованно обвиняли, мы призываем вас уделить внимание этой острой проблеме, мы хотим, чтобы власть нас услышала. Мы считаем, что в любой ситуации нужно искать компромисс и уметь договариваться, как это произошло в Нижнем Тагиле, Тамбовской области и Чернушке, ‒ пишут жители Красноуфимска. ‒ Мы безусловно считаем, что проблема мусора остро стоит в современном мире, и выступаем за цивилизованную сортировку мусора от потребителя с дальнейшей его переработкой и вторичным использованием, а не наоборот».

Авторы петиции уточняют, что уже направили обращение в прокуратуру с просьбой проверить законность заключения концессионного соглашения между администрацией и регоператором, а также выслали петицию свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву, однако продолжают собирать подписи.

Екатеринбург, Елена Сычева

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