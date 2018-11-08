«Не будем их жалеть». Владельцам «инвестиционных» квартир, дач и гаражей придется платить за мусорную реформу дважды

Сегодня на круглом столе «Об основных направлениях госполитики в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами» представители свердловского минЖКХ объяснили, как жители области будут платить за вывоз, переработку и утилизацию мусора с января 2019 года. Тариф, как уже писал «Новый День», пока не утвержден ‒ это произойдет на заседании Региональной энергетической комиссии 5 декабря 2018 года.

Однако, по словам замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егора Свалова, плата, скорее всего, будет составлять около 150 рублей. Поскольку обращение с отходами перейдет из коммунальной в жилищную услугу, то плата будет взиматься не с квадратных метров, а по подушевому принципу ‒ сколько человек зарегистрировано или фактически проживает в квартире, за стольких и придется платить. Семья из трех человек, соответственно, ежемесячно будет отдавать примерно 450 рублей. Интересно и то, что владельцам пустующих квартир, частных домов и дач, в которых никто не зарегистрирован, тоже придется платить. Вопрос об этом задал глава Сысерти Дмитрий Нисковских. «У нас такая территория, много дач, но люди там постоянно не живут, а приезжают, например, из Екатеринбурга. Как с них будет взиматься плата?» ‒ спросил он. «И дачники, и владельцы гаражей будут платить, потому что они собственники. То же касается владельцев квартир. Если люди покупают 2-3 квартиры в качестве инвестиций, то не будем их жалеть – какие они бедные-несчастные ‒ что они, не могут заплатить 150 рублей за мусор? Может быть, с этой помощью удастся и другую проблему решить ‒ с резиновыми квартирами, где по 10 тысяч человек прописано», ‒ ответил замминистра.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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