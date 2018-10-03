Вице-мэр Екатеринбурга Архипов получил предостережение от прокуратуры за мусорные свалки

Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова объявила предостережение замглавы администрации города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгению Архипову из-за неразберихи с вывозом мусора. Аналогичное предупреждение получил директор МУП «Спецавтобаза» Сергей Пономарев от прокурора Верх-Исетского района. В надзорном ведомстве намерены отслеживать «мусорный коллапс» по заявлениям жителей. Их просят сообщать о стихийных свалках и отсутствии контейнеров с указанием конкретных адресов.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, совещание по вопросу сбора и вывоза мусора с чиновниками Екатеринбурга состоялось сегодня. На встрече кроме Архипова и Пономарева также присутствовал первый замглавы администрации Алексей Кожемяко.

Фото пресс-службы прокуратуры Свердловской области

Ранее в мэрии объяснили проблему переносом сроков «мусорной реформы» с 1 июля на 1 ноября. «У администрации города закончилось финансирование», – заявил представитель «Спецавтобазы» Алексей Бланков.

Добавим, что с прошлой недели количество несанкционированных свалок в Екатеринбурге увеличилось в разы. Во дворах многоквартирных домов стоят переполненные мусорные контейнеры, бытовые отходы разносят голуби, кое-где уже завелись крысы. Такая ситуация наблюдается почти во всех районах города, в частном секторе дела еще хуже – там кучи сваленного мусора лежат уже несколько дней.

Нельзя не отметить, что перебои с вывозом мусора негативно сказываются на имидже Екатеринбурга, который претендует на проведение всемирной выставки «Экспо-2025». Решение по выбору города-победителя будет принято в ноябре в Париже. Горожане грустно шутят, что сезонное прозвище «Грязьбург» может стать для уральской столицы постоянным.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 03.10.18

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