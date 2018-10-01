«Мусоровозы отправили в Челябинск». Екатеринбург начал обрастать мусором (ФОТО, ВИДЕО)

С прошлой недели в Екатеринбурге наблюдаются перебои с вывозом бытового мусора. Причем ситуация касается уже не только частного сектора, но и многоквартирных жилых домов.

Екатеринбург обрастает мусором

Так, жители многоэтажек на улице Тверитина рассказали «Новому Дню», что мусоровозы не приезжают к ним уже почти неделю. «Такого никогда не было. Тут уже голубей полно и крыс. Мусор не вывозят совсем, приходится в кучу складывать. А куда деваться? Говорят, что все машины уехали в Челябинск, потому что там вывозить некому», ‒ пояснил агентству местный житель.

Действительно, на прошлой неделе в соседней области случился мусорный коллапс. С середины сентября местная мэрия запретила принимать ТКО на городской свалке, после чего часть перевозчиков саботировали вывоз отходов из жилых микрорайонов. В итоге отходы копились во дворах.

«В Челябинске действительно работает техника, привлеченная из Екатеринбурга, но в общем объеме ее количество незначительно, поэтому оправдания сложившейся ситуации «челябинским фактором» выглядят как минимум странно. Более того, губернатором Борисом Дубровским формулировалась задача таким образом, чтобы в Челябинске использовалась резервная техника, а ее переброска не отразилась на качестве вывоза мусора в тех муниципалитетах, откуда она привлечена», ‒ сказал «Новому Дню» начальник управления пресс-службы и информации губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин.

Дома в Екатеринбурге на улице Тверитина обслуживает управляющая компания «ЖКХ Октябрьского района». Кстати, ее директор ‒ Михаил Плешаков ‒ баллотировался в депутаты гордумы, но выборы проиграл. Жильцы говорят, что уже несколько дней не могут дозвониться до аварийной службы УК или до приемной Плешакова, чтобы выяснить, когда, наконец, площадку расчистят от отходов. «Новому Дню» дозвониться до коммунальщиков также не удалось.

Проблемы с мусором возникли и у жителей других районов Екатеринбурга. «Мусорные баки увезли неделю назад. Отдел благоустройства звонки от жителей игнорирует», ‒ пишут в соцсетях жители переулка Шайтанского.

Аналогичная ситуация на Уктусе – на улице Панфиловцев в районе перекрестка с ул. Молодогвардейцев снова выросла стихийная свалка, и неподалеку от перекрестка улиц Демьяна Бедного и Академика Павлова. Жалуются на свалку на улице Мостовой и жители УНЦ. Практически во всех случаях горожане говорят, что ранее выкидывали мусор в контейнеры, однако с недавнего времени они исчезли.

В администрации Екатеринбурга утверждают, что город мусором не зарастет. Однако пока ситуация не внушает оптимизма. На сегодняшнем брифинге представитель ЕМУП «Спецавтобаза» Алексей Бланков затронул только тему вывоза мусора из частного сектора. «Проживающие в частном секторе должны заключать договоры на коммунальные услуги самостоятельно. Спецавтобаза обслуживает только одну десятую частного сектора», ‒ заявил он.

По его словам, перебои с вывозом произошли из-за того, что первоначально предприятие должно было начать работать в качестве регионального оператора с 1 июля этого года, однако после начало «мусорной реформы» сдвинули на 1 ноября.

«У администрации города закончилось финансирование. В бюджете были заложены деньги до начала мусорной реформы 1 июля, но сроки сдвинулись», ‒ сказал он.

Единственный выход, который видят в «Спецавтобазе», заключается в том, чтобы жители сами покупали контейнеры на переходный период и заключали дополнительные срочные договоры с перевозчиками мусора. После 1 ноября они будут расторгнуты и заключены новые, уже по новым тарифам с региональным оператором. Либо жители частного сектора могут покупать специальные мешки, которые стоят 37 рублей, и их будут забирать мусоровозы.

Интересно, что людей не предупредили о том, что мусорные контейнеры уберут. Однако в «Спецавтобазе» утверждают, что это не так. «Жители информировались через администрацию и представителей «Спецавтобазы», ‒ сказал Бланков.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Влад Тринько, Александр Саливанчук, Семен Саливанчук, Антон Отман

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