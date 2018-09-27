На мэрию и МУП Челябинска из-за гор мусора завели дело о халатности

СКР возбудил уголовное дело в отношении чиновников и руководства МУП «Горэкоцентр» из-за мусорного коллапса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, по поручению прокурора Челябинской области Виталия Лопина, в связи со сложившейся в Челябинске ситуацией с вывозом твердых коммунальных отходов, проведена проверка соблюдения федерального законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы СУ СК России по Челябинской области, где по результатам их рассмотрения сегодня в отношении должностных лиц администрации г.Челябинска и должностных лиц МУП «ГорЭкоЦентр» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой на контроль.

Кроме того, по результатам прокурорских проверок вскрыты многочисленные нарушения закона, в том числе в деятельности организаций, осуществляющих сбор и транспортирование отходов, в целях устранения которых, возбуждено 21 дело об административных правонарушениях, материалы направлены для рассмотрения в экологические надзорно-контрольные органы.

Проверка продолжается, результаты рассмотрения актов реагирования и фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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