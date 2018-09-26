Вот она, слава! BBC и RT расскажут миру о мусорном коллапсе в Челябинске

Международные агентства BBC и RT направили съемочные группы в Челябинск для освещения «мусорного апокалипсиса».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всемирная слава вновь настигла Южный Урал. Впрочем, теперь речь не о метеорите и даже не о почти уже ставшей историей аварии на ПО «Маяк».

Не при чем и недавний рутениевый скандал. Теперь визитной карточкой мечтающего об «экологическом ребрендинге» Челябинска станет мусорная катастрофа.

«Как минимум два международных издания, Russia Today и BBC, будут освещать «помойный апокалипсис» в Челябинске и интервьюировать главу «города-свалки», – пишет «Русская пресса».

По данным издания, в первую очередь, журналисты собираются взять комментарии у представителей министерства экологии Челябинской области и мэра областного центра Евгения Тефтелева.

Напомним, проблема с вывозом мусора обострилась в Челябинске после 11 сентября, когда мэрия волевым решением полностью прекратила прием твердых коммунальных отходов на Челябинской городской свалке. Причина подобного решения до сих пор неизвестна: еще за несколько дней до этого чиновники мэрии заявляли, что это произойдет до конца сентября.

В итоге часть перевозчиков сначала начала саботировать вывоз ТКО из жилых микрорайонов, а потом и вовсе отказались от выполнения работ. Сейчас поведение операторов пытаются оценить прокуратура и УФАС, а вывозом мусора начали заниматься Центр коммунального сервиса и его подрядчики. Однако выяснилось, что подвижной состав новичков не рассчитан на работу с контейнерами, установленными во дворах Челябинска.

Городские власти уже признали ситуацию с вывозом мусора чрезвычайной. При этом расплачиваются за бездарную работу чиновников мэрии и минэкологии Челябинской области придется налогоплательщикам. Только на разрешение катастрофической ситуации, сложившейся в города, мэрия намерена направить из бюджета 14 миллионов рублей. Для компенсации же затрат перевозчиков на транспортировку ТКО на полигон в Полетаево, куда теперь направляется основное количество челябинского мусора, из областной казны планируется выделить еще несколько десятков миллионов рублей.

Отметим, что BBC уже было не так давно в Челябинской области. Группа журналистов издания прибыла на Южный Урал, чтобы рассказать о проблеме Коркинского разреза и борьбе челябинцев против планов Русской медной компании по строительству Томинского горно-обогатительного комбината, угрожающего, как они уверены, городу-миллионнику и всей Челябинской агломерации.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.09.18

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